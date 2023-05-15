台人疫後衝日本！虎航載客率8成 旅天下暑假已有千人團體客下訂
疫後出國大爆發，根據交通部觀光局觀光資料統計，今年2023年第一季1月～3月，台灣人到日本旅遊達80萬2150人次；桃園機場也公布今年客運量已突破千萬人次，達疫情前的68%。近期虎航更是單周內復飛日本3航點，5/9復航桃園-旭川、5/14復航桃園-花卷、5/12復航桃園-函館，台灣虎航董事長陳漢銘分享疫情後旅客有增無減，「每航線載客率都高，目前恢復疫情前水準，載客率穩定達8成水準」。雄獅旅遊集團旗下子公司「旅天下」總經理李嘉寅也透露，獨家攜手台灣虎航的「台北-花卷」包機行程，現在已接到暑假有千人團體客下訂。
記者蕭涵云/日本花卷報導
台灣虎航董事長陳漢銘對於日本入境鬆綁免疫苗證明相當看好，直言「保證提升台灣人赴日比例」，他認為到日本的台灣遊客不少年齡層偏高，但台灣很多長者，過去擔心疫苗副作用而沒有施打；且之前造訪日本還需要上網填Visit Japan ，對不擅長使用網路的年長者較不友善，如今不再需要提前上網完成快速通關檢疫手續，絕對「感受到訂單上揚，是大利多！業績應該有增加3成」。
陳漢銘透露，虎航為了方便旅客遊玩，更有效利用綿密航點採「A點進、B點出」，不用走回頭路的深度旅遊模式，推廣二、三線城市航班，以花卷為A點舉例，鄰近的仙台即為B點；幅員遼闊的北海道，更是直接在旭川、新千歲、函館完成北中南佈局，冬季滑雪時一路玩下來更方便。
他更分析，疫情後台灣旅客有增無減，「每航線載客率都高，目前恢復疫情前水準，載客率穩定達8成水準」。不過何時能100％恢復？陳漢銘則表示「需視更航站接續能量而定，現在沖繩給台灣各國籍航空一周只能7班，對比過去一周有21班，少了一半以上」，坦言日本航空業也有缺工問題，還在等日方人力補齊，「預估最快今年第四季有望全面復甦，但也不排除明年」。
雄獅旅遊集團旗下子公司「旅天下」總經理李嘉寅也透露，獨家攜手台灣虎航的「台北-花卷」包機行程，旅天下包下虎航直飛花卷144個座位，台灣虎航官網販售其他36個座位。除了首飛達8成載客率，現在也已接到暑假有千人團體客下訂。未來除了商務客多的東京、大阪、福岡等大城市正常發揮，也將延續疫情前策略，持續擴展日本二三線城市包機行程。
李嘉寅表示國人赴日本旅遊，幾乎已將大城市都跑過一輪，觸角開始會傾向二、三線城市；本週復飛的「台北-花卷」便是直飛抵達東北地區岩手縣的居中位置，距離本州東北部各城市距離相當，就近往北前往青森、往南造訪仙台、往東探訪秋田都相當便利。除了三月已開名古屋，更透露未來已考慮開發九州。