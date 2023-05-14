誠品買書「阿共打來怎麼辦」個資疑遭外洩！竟接到中國統戰電話
台灣基進今（14）日召開記者會揭露，有民眾在誠品購買「阿共打來怎麼辦」一書，接到自稱誠品市調電話，對話中關切民眾為何要買「內容不恰當」的書，中國疑似藉由市調電話打任之戰，質疑誠品公司洩漏個資。對此，誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。
記者孫唯容／綜合報導
台灣基進表示，「台灣佇遮計畫」副秘書長楊欣慈2月在誠品書店購買「阿共打來怎麼辦」一書，昨晚卻接到自稱誠品的市調電話，內容直批本書內容不恰當，還提到「中國軍事實力很強，台灣絕對不可能戰勝」，且對方口音、用語、內容明顯就是來自中國。
楊欣慈回覆願意接受調查，雙方對話中，對方頻頻強調「美國不會幫忙」、「台灣軍人懼戰」、「國民黨比較好」，「統一台灣勢必發生，投民進黨就是武統，投國民黨就是和平統一、一國兩制」等內容。
台灣基進北市黨部主委吳欣岱質疑，像這樣的統戰詐騙市調到底進行多久、接觸過多少人，質疑執政黨是否就放任不查；台灣內外部中國勢力正在裡應外合，聯手打台灣選戰，目的就是要干預台灣的民主選舉。
台灣基進黨主席王興煥則表示，中國「統戰市場調查」已入島入戶，中國精準掌握台灣社會的消費資訊，針對性地進行認知戰，針對《阿共打來怎麼辦》具敵我意識、抵抗意志的讀者散布「疑美論」、「疑軍論」、「投降論」、「中國認同」，及「國民黨帶來和平，民進黨帶來戰爭」等。
針對此事件，誠品回應，面對網路各種破解與侵害手法日新月異，誠品將持續強化資訊安全防護並定期提醒顧客。感謝外界相關的關心與指教。