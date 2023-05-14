王思佳哭了！愛馬仕包送驗結果出爐　親吐「不送回原店家」原因

被小甜甜爆料「把狗養死」開戰！謝忻不忍了「共同群組」全刪光

▲針對被小甜甜（右）爆料把她的狗養死，謝忻（左）也不忍了，透露已經把兩人的共同群組通通刪光，不再視對方為朋友。（圖／翻攝IG）
▲針對被小甜甜（右）爆料把她的狗養死，謝忻（左）也不忍了，透露已經把兩人的共同群組通通刪光，不再視對方為朋友。（圖／翻攝IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

藝人小甜甜（張可昀）日前因「虐狗事件」與前夫槓上，直到昨（13）日才突然發文改口，承認自己說謊，並對外公開道歉，引發撻伐，由於小甜甜意外爆料已逝愛犬「爌肉」被好姊妹謝忻養死一事，讓謝忻氣到不行，不僅發出聲明駁斥，「這個鍋我不再揹！」同時也把所有與小甜甜的共同群組刪光，不再視對方為朋友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
先前，謝忻在臉書祭出聲明提到，在長達3到5年的期間內，小甜甜只要到外地工作，都會請她幫忙顧狗，短則兩三天，長則幾個禮拜，「大家都知道我非常疼愛貓狗，也基於朋友的情誼，即使那時候我其實住基隆，不住台北，但往返餵吃餵喝、把屎把尿、陪玩送洗，我沒有拒絕過。」

至於狗狗「爌肉」的死因，謝忻則透露「根據當時醫師的判斷，可能是天氣，可能是過胖，可能是先天心臟問題，也可能是多重或其他未知的原因」，但當時「冷氣關掉，只開水冷扇」，確實是小甜甜當時的指示，事件爆發後卻被簡化成「狗被謝忻養死」、「因為謝忻把冷氣關了」，讓她傻眼心死：「做人不可以這樣。」 

而據《三立新聞網》報導，謝忻13日錄節目受訪時指出，小甜甜在這幾年有持續在節目提到這件事情，對她來說每講一次都是一種傷害，甚至說到動保處發函給她，讓她相當灰心，謝忻也透露，這幾天也已經刪掉與小甜甜有關的共同群組，也說明自己再也沒有必要跟小甜甜當朋友。

▲謝忻。（圖／謝忻IG）
▲謝忻不僅祭出聲明解釋「把狗養死」的真相，也已經把與小甜甜有關的共同群組刪光，雙方正式決裂。（圖／謝忻IG）

小甜甜母親節前夕發文道歉！認「我說謊了」：狗是我不小心弄傷的

謝忻遭小甜甜控「把狗養死」曝內幕！心寒還原真相：做人不能這樣

謝忻開撕小甜甜「不想再有交集」　她心死怒嗆：現在看清還算早

小甜甜遭控虐狗！獸醫出面發「4大聲明」回應酸民：將循法律處理

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀