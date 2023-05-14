被小甜甜爆料「把狗養死」開戰！謝忻不忍了「共同群組」全刪光
藝人小甜甜（張可昀）日前因「虐狗事件」與前夫槓上，直到昨（13）日才突然發文改口，承認自己說謊，並對外公開道歉，引發撻伐，由於小甜甜意外爆料已逝愛犬「爌肉」被好姊妹謝忻養死一事，讓謝忻氣到不行，不僅發出聲明駁斥，「這個鍋我不再揹！」同時也把所有與小甜甜的共同群組刪光，不再視對方為朋友。
記者詹鎰睿/綜合報導
先前，謝忻在臉書祭出聲明提到，在長達3到5年的期間內，小甜甜只要到外地工作，都會請她幫忙顧狗，短則兩三天，長則幾個禮拜，「大家都知道我非常疼愛貓狗，也基於朋友的情誼，即使那時候我其實住基隆，不住台北，但往返餵吃餵喝、把屎把尿、陪玩送洗，我沒有拒絕過。」
至於狗狗「爌肉」的死因，謝忻則透露「根據當時醫師的判斷，可能是天氣，可能是過胖，可能是先天心臟問題，也可能是多重或其他未知的原因」，但當時「冷氣關掉，只開水冷扇」，確實是小甜甜當時的指示，事件爆發後卻被簡化成「狗被謝忻養死」、「因為謝忻把冷氣關了」，讓她傻眼心死：「做人不可以這樣。」
而據《三立新聞網》報導，謝忻13日錄節目受訪時指出，小甜甜在這幾年有持續在節目提到這件事情，對她來說每講一次都是一種傷害，甚至說到動保處發函給她，讓她相當灰心，謝忻也透露，這幾天也已經刪掉與小甜甜有關的共同群組，也說明自己再也沒有必要跟小甜甜當朋友。