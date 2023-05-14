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PLG／林書豪傷退！鋼鐵人末節慘遭夢想家逆轉　確定無緣季後賽

▲林書豪。（圖／PLG提供）
▲林書豪。（圖／PLG提供）

記者黃建霖／高雄報導

高雄17直播鋼鐵人今(14)日在主場和福爾摩沙台新夢想家進行球隊本季例行賽最終戰，雙方一直激戰到末節，夢想家後衛林俊吉爆發單節拿到14分，帶領球隊終場以92:89贏球，取得本季最後一個季後賽席次。

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這場比賽將決定例行賽最後一張門票，賽前鋼鐵人距離夢想家有一場勝差，今天不但要贏、還要贏6分才能直接晉級季後賽，對球隊來說是不小的挑戰，至於夢想家則是贏球就可以取得第4種子席次。

開賽後兩隊就打得十分膠著，雙方進攻場面都打不太開，首節麥卡洛得到11分，包辦客隊一半的分數，林書豪則是遭到嚴加看管，該節沒有運動戰進球，鋼鐵人暫時以26:24領先。

次節在一個搶籃板的回合中，林書豪被麥卡洛打中臉部，出現流血的情況，場上一度出動擔架，不過他堅持自己走回板凳席。之後兩隊又發生衝突，孫思堯搶籃板時打到吉爾貝克頭部，雙方人馬後續又有推擠，裁判也叫停比賽。

之後比賽恢復進行，鋼鐵人在主將缺陣後依然打得很有競爭力，半場溫德攻下14分、呂政儒11分，球隊以47:45進入到中場，夢想家以麥卡洛的19分10籃板為最佳。

易籃再戰後，夢想家靠錢肯尼上籃迅速反超比分，第三節場上的攻防節奏依然讓人窒息，之後麥卡洛領到本場第5次犯規，之後雙方外線都有復甦的跡象，呂政儒、王律翔的三分球，讓球隊帶著4分領先進入末節。

比賽最後的階段，雙方前2分鐘沒有得分，雙方各自有一些空檔機會，這時候前三節僅有3分進帳的林俊吉挺身而出，兩記關鍵三分球讓夢想家咬住比數，之後吉爾貝克的罰球讓夢想家領先比分。

比賽進入最後4分鐘，夢想家領先4分，鋼鐵人在場上似乎有些亂了陣腳，這時候呂政儒站了出來，投進重要的三分球，比賽又回到1分差。但暫停回來之後，林俊吉切入換得2罰機會，他罰進1球，夢像家89:85。

孫思堯的補籃，讓主場軍將分數扳平，但壓力仍在他們這邊。最後1分14秒，陳又瑋切入被犯規，他兩罰全進。夢想家喊出暫停，林俊吉投進大心臟三分球，吉爾貝克送出關鍵封蓋，林俊吉被犯規兩罰全進，夢想家讀秒時刻領先3分。隨著陳又瑋最後的外線嘗試沒有投進，比賽結束，鋼鐵人被淘汰。

林俊吉這一場比賽拿到17分，麥卡洛攻下28分12籃板，吉爾貝克16分15 籃板。鋼鐵人方面，溫德23分15籃板，呂政儒命中5顆三分球、得到20分。

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