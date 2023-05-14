今日廣場》呂品晨／首長面對災難應全力善後，不該只想曝光消毒

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以全國關注的中捷事故為例，鷹架倒塌後，捷運再撞上去造成死傷，期間沒有任何緊急關閉或疏散作為，一般人看電視都知道這是一場不折不扣的人禍。
但面對這場人禍，台中市長卻只說中捷公司是白目，完全避談市府交通局應該負起的管理責任。
最令人遺憾的，是盧秀燕在事故當天先去醫院對媒體說沒有死傷，結果過了5分鐘，現場就發現林淑雅教授被卡在車底，此時距離事故發生已經過了近50分鐘，早已浪費黃金救援時間。
即便事件如此慘烈，媒體上卻看不到台中市府對中捷公司的檢討，只看到中捷的董事長希望大家對他們拍拍手。對於大眾來說，災難不是市長第一時間趕到現場就好，最重要的是拿出善後的決心和作為。
有兩個例子給台中市長參考，前台南市長賴清德，在2016年0206大地震後，不只現場坐鎮，還跟當時的張善政行政院長合作，促成災後的重建與復原。另一個近期的案例就是現任台南市長黃偉哲，在3歲女童被孕婦開車撞亡後，大規模進行取締違規，並宣布增加行人優先號誌。
這種善後行動，才會讓人民覺得政府存在有做事，不是像台中一樣既不檢討建案工安，也不提出改善捷運的作法，甚至把捷運自動駕駛問題推給前任市長林佳龍，這些推託責任的態度，其實人民都看在眼裡。沒有善後行動，就是逃避問題，終有業力引爆的一天。
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