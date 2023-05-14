梅雨鋒面接力報到！「下波變天」時間出爐 1圖看懂1週天氣
本週末母親節假期受到鋒面影響，各地雲量偏多且天氣大多較不穩定，中央氣象局提醒，明（15）日鋒面會來到巴士海峽，因此南台灣及東半部地區仍會有一些局部短暫陣雨，週二至週三（5/16至5/17）鋒面遠離，天氣回歸暖熱，下一波梅雨鋒面會在週四（5/18）報到，目前觀測上，西半部將有一波明顯降雨，確切情況氣象局將持續觀察。
記者張志浩/綜合報導
氣象局表示，明日鋒面位於巴士海峽，南部和東部的水氣仍多，尤其花東和台南、高雄等地易有局部短暫陣雨，中北部山區也會有零星雨出現，氣溫則稍稍回升；週二至週三溫度穩定回升，感受回到暖熱，此外天氣也回歸穩定，僅東半部地區、午後山區有局部陣雨機率。
氣象局指出，週四下一波梅雨鋒面接近，整體環境偏向西南風，因此西半部將要留意局部短暫陣雨或雷雨，而東半部也會有局部短暫陣雨，尤其午後機率較高，東南部則要留意焚風和較高的溫度，週五至週六（5/19至5/20）受鋒面影響，全台各地都有局部短暫陣雨或雷雨，其中週六水氣相對漸少，仍需再多觀察。
下週日（5/21）開始鋒面遠離，不過仍有些殘留水氣，環境轉為西南風，西半部仍有局部短暫陣雨，東台灣則是回到多雲到晴，午後有局部短暫陣雨的型態。