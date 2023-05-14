張秀卿胸前開洞！放風長輩嗆聲王彩樺 辣吐「江蕙封麥是因為我」
「2023真愛秀・ 藍寶石大歌廳」演唱會接力上演，今（14）日迎來第二場，由葉璦菱帶領金曲歌后張秀卿、黃妃、布袋戲天后西卿、「無言CP」林淑容與羅時豐等登台表演。張秀卿與主持人王彩樺有趣互動逗樂全場，張秀卿甚至大膽表示「江蕙封麥是因為我」。
記者吳雨婕/綜合報導
張秀卿身穿胸前鏤空水滴狀全紅禮服登場，一出場就演唱新歌〈我是女王〉，又唱又跳帶動全場氣氛。去年張秀卿是主持人，今年作為表演嘉賓，她笑說主辦單位做了正確的選擇，換王彩樺主持，因為王彩樺唱不過她，因為要王彩樺唱歌是簡直是自毀前程。其實張秀卿和王彩樺好交情是從藍寶石時代就開始，當年兩人都是歌廳唱開場的小歌星，這回在2023藍寶石真愛秀上重逢，兩人一搭一唱逗得台下觀眾笑聲連連。
張秀卿這次除了新歌外，還帶來經典歌曲〈車站〉，特別的是這次是中文版，張秀卿說最近這首歌在大陸很紅，被改編成中文歌詞，想唱給大家聽聽看。除此之外，張秀卿語出驚人說的說：「江蕙封麥是因為我。」為了跟江蕙致敬，張秀卿還準備了江蕙經典組曲〈落山風〉、〈不想伊〉、〈只有你〉、〈你著忍耐〉、〈褪色的戀情〉、〈無奈的相思〉。
壓軸演出的是金嗓歌后葉璦菱，一連帶來動感舞曲〈我想〉、〈陽光森巴〉、〈漂亮一下〉、〈殘缺的溫柔〉熱鬧開唱。當葉璦菱接受主持人訪問時，張秀卿趁機登場假扮葉璦菱尺度大開，講話、動作都浮誇100倍，讓葉璦菱在台上笑得講不出話，舉白旗直喊投降。張秀卿說：「私底下跟葉姐是好朋友，身上的服裝都是她送的，只是她本人比較ㄍ一ㄥ（拘謹），趁著難得的機會娛樂大家，跟葉姐也默契十足，就算玩笑開過頭也知道只是節目效果不會生氣。」