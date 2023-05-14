魏如萱「18禁辣衣」穿上身！全為招桃花 那英、華晨宇突背後現身
金曲歌后魏如萱在台北小巨蛋舉行「HAVE A NICE :DAY 2 YOU」，今（14）日迎來第二場，高齡93歲的奶奶率魏氏家族台下觀賞，魏如萱特別演唱歌曲〈奶奶〉，讓奶奶笑得合不攏嘴，在安可時魏如萱正要演唱歌曲，突然背後傳來熟悉的喊聲，還自稱是「魏如萱全球粉絲後援會聲生不息分會」，原來是因這半年錄製《聲生不息 寶島季》而結為知交的好友那英、華晨宇、馬嘉祺從長沙連線到小巨蛋舞台，一起為魏如萱加油打氣。
記者吳雨婕/台北報導
魏如萱穿著全新的粉嫩服裝亮相時，對歌迷笑說：「像不像洗衣店的標籤？」直接暱稱它「洗標裝」，魏如萱說自己很少有粉紅色的東西，但因為聽到造型師說粉粉嫩嫩會有桃花運，讓她聽到後馬上答應喊要，「就這件了！」因為上面有無數的蝴蝶結和蕾絲，讓魏如萱覺得很有趣，大笑說：「很18禁～」讓全場笑翻。
魏如萱進行到安可環節，當她正升出舞台要演唱〈你啊你啊〉時，突然場內出現大聲呼喊，有男生、女生喊著：「魏如萱」、「娃娃」、「和聲練得怎麼樣啦」，讓她大吃一驚，雖有聲無影，但她馬上認出是《聲生不息 寶島季》隊長那英、隊友華晨宇、馬嘉祺的聲音，一行人驚喜從畫面「現身」，3人還拿起加油手幅一起喊口號，並秀出他們身後提前手繪的打氣小黑板，讓魏如萱大呼：「so sweet！」