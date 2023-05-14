獨家專訪／「魔獸」霍華德暢談來台故事 未來希望再與林書豪聯手
籃壇巨星「魔獸」霍華德加盟台灣職籃T1聯盟，掀起風潮，可惜所屬球隊雲豹戰績不佳，無緣晉級季後賽，但霍華德在場內外皆展現巨星魅力，也締造多項紀錄，包括台灣籃壇史上最多觀眾人數進場觀看的籃球賽。如今霍華德將離台，他也接受《NOWnews》的獨家專訪，暢談旅台心境。
運動中心/綜合報導
霍華德表示，「對我而言，來台打球是一段神奇地旅程，是職業生涯很璀璨地篇章，很感謝台灣球迷地支持，我非常喜歡台灣，也希望下個球季能繼續來台打球。」
本季霍華德出賽20場，共寫下6次雙二十紀錄，尤其下半季3月5日踢館特攻，更攻下鬼神般數據的30分、31籃板，霸氣創下聯盟個人單場最高籃板紀錄。
同時霍華德場均轟下23.2分，16.2籃板，入選T1聯盟年度第一隊，同時也是聯盟籃板王、防守第一隊，效率值31.2，分別排名全聯盟第二，也獲選最佳洋將等殊榮。
即使繳出宰制力的成績單，霍華德仍認為，「台灣籃壇的水準不差，且相信未來會越來越好，會吸引更多像林書豪一樣具備NBA等級的球員加入，台灣也一定會有球員站上NBA舞台。」
談到明年計畫，霍華德說，「回台灣打球仍是選項之一，若未來能和林書豪聯手，那將會是很棒地故事，過去我們同隊的時候寫下許多美好回憶，也希望還有機會同隊。」