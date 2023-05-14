瘦子節目才唱一半！全場Rapper起立 大淵台語喊：這我兄弟啦
陸綜《中國說唱巔峰對決2023》於13日晚間6點在愛奇藝國際版播出第2集，而在4組廠牌聯賽比完後，緊接著是個人賽事登場，每位選手比賽前都必須為所有參賽者評分、寫評語，甚至勾選是否能打敗對方，因此有了內投平均分數，結果瘦子才唱到一半，就嗨到讓全場Rapper站起來歡呼，最後以破百票的成績拿下勝利。
記者詹鎰睿/綜合報導
第2組的滿舒克被車澈點上台後，毫不猶豫挑了內投為第2名的瘦子當對手，但他沒有撂狠話，反而還跟瘦子告白，「我的內心心底不是我要戰勝瘦子，是戰勝我自己」，所以他誰都不想選，只想挑瘦子當對手，他告訴瘦子，「我也不想讓任何人挑到我，因為我心裡只有你。」也讓瘦子當場笑說：「想說應該很激烈，很開心可以來這邊玩一下。」
結果瘦子首戰就挑了自己的歌《don't worry about me》，才唱到一半全場的Rapper通通忍不住站起來歡呼，紛紛歡呼「太帥了！」大淵也在一旁興奮地用台語說，「非常驕傲，這我兄弟啦！」評論員Gai表示，「瘦子帥的非常自然，而且歌非常高級。」
饒舌教父熱狗也補充，「你看瘦子其實很輕鬆、很自然，沒有劍拔弩張的感覺，反而這種狀態看了很舒服」，同樣為評論員的謝帝認同地說，「真正牛的狀態是一種很克制狀態！」最後瘦子也以121票比48拿下勝利，他說，「感謝你們這麼喜歡音樂，這麽支持給這麼多愛，讓我們這些音樂人可以繼續玩下去。」