不只狗「單身貓」也想脫單！寵物界Tinder太萌：公公想找個對食
近年來交友軟體盛行，不少單身男女會利用Tinder、Omi等平台結交生活圈外的好友或人生中的另一半，可並非只有人類具結識新緣份的慾望，許多貓貓、狗狗也有著想要找到玩伴的想法，中國通訊軟體微信中便出現一款寵物版交友軟體「寵物森友會PetWoods」，使用方式與人類平台無異，在上面能找到許多真誠想交友的貓貓、狗狗，非常有趣。
記者李惠婷/綜合報導
此款寵物版交友軟體由中國廠商所設，飼主們可以在此平台放上自家貓、狗的照片，並填入品種、年紀、是否發情、居住地點等基本資訊，而跟人類的平台一般，用戶們還會加上有趣的自我介紹來吸引他人注意，若使用者對這隻貓、狗感興趣，就可以右滑認識，反之則左滑略過。
該軟體目前僅提供貓、狗兩個物種的交友機會，不過在上面可以看到許多飼主真誠地為自家愛寵徵友的有趣情形，有配對需求的會明打「已發情」，若是被夾紮的毛孩們則會表示自己僅是找個玩伴。
此外要提醒讀者，在台灣不可私自繁殖動物，根據《動物保護法》第22條規定第3項規定，特定寵物（指家犬貓）飼主應為寵物絕育，或向動保處申報並提出繁殖管理說明後得免絕育，如有繁殖需求亦應申報。違反者將可依同法第27條第1項第8款規定，處新臺幣5萬元以上25萬元以下罰鍰，並得公布其姓名、照片及違法事實。