中國媽媽「淄博尋親」開直播　母親節憂女「被鐵鍊鎖、賣到山區」

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中國媒體《中國慈善家》採訪了兩名在淄博尋親的媽媽，他們向媒體透露，自從失去兒女後，自己從報警、張貼尋人啟事、訴諸媒體、求神拜佛、參加尋親大會、到社群平台上直撥尋親等都做過了，但孩子仍杳無音信。
為了找到自己失去的子女，不少中國母親特意跑到淄博擺攤「直播尋親」，為了省錢他們只帶了一床棉被隨地倒頭就睡，剩下的就是隨身攜帶的「尋親」立牌，上頭寫著女兒的姓名、年紀、失蹤地點等資訊，其中一名尋親媽媽表示，「橋下、路邊、地下道……我都住過，只要不被攆走，我都能將就著睡一晚」。
媒體發現，淄博熱鬧的街頭上有不少人都是這類尋親媽媽，他們手舉尋人啟事標語，請求路過的遊客幫忙擴散消息，另一位從外地來的尋親媽媽告訴媒體，自己已經找了8年，但始終沒有任何可靠消息，這次才來淄博碰碰運氣，希望能借用流量找回失蹤的小孩。
隨著母親節的到來，這些尋親媽媽們也不放棄任何可能，有人自責地說「孩子還沒找回來，我不配過這個節日」，有人擔心女兒的安危，「她14歲走丟的，是個大孩子了，和小孩子不一樣，會不會被賣到山區給哪個老光棍當媳婦了？」、「她過得好不好？有沒有被鎖住被拴住，被打」。
不少民眾或愛心人士得知這群尋親媽媽的困境後，也為他們帶來三餐、羽絨外套與飲用水等等，希望能幫上忙支持他們的「淄博尋親」事業，而中國官方在得知後，也由公安部治安管理局官方微博帳號發布「尋親指南」，請求網友廣為轉發，幫助被拐兒童回家。