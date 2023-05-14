王思佳老公Gucci衣也被戳「GG變69」　她現身戰網友：不要再謠言

徐懷鈺划水不認真挨轟！陸編劇逆風痛批《浪姐4》：根本職場霸凌

▲徐懷鈺在《浪姐4》的表演被罵「划水」、「不認真」，不過就有中國編劇逆風痛批節目團隊，「根本是職場霸凌。」（圖／寬宏藝術提供）
▲徐懷鈺在《浪姐4》的表演被罵「划水」、「不認真」，不過就有中國編劇逆風痛批節目團隊，「根本是職場霸凌。」（圖／寬宏藝術提供）

記者詹鎰睿/綜合報導

台灣歌手徐懷鈺日前參與陸綜《乘風2023》（乘風破浪的姐姐4）因準備時間太緊湊，表現差強人意，被網友們批評是在「划水」掀起網路熱議。對此，中國知名編劇祝明則認為，徐懷鈺沒有對不起自己和大家，完全是節目團隊是在刻意炒話題所引發的風波，痛批「這根本是職場霸凌！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
祝明在微博發文指出，《浪姐4》並非選秀節目，而是用來幫助曾經紅過的藝人再度翻紅，「對姐姐們而言，壓根就不是爭奪成團的機會，而是熱度越高越好」，因此認為徐懷鈺沒有對不起其他姐姐，也沒有對不起觀眾，反而認為已經走下坡的節目團隊，現在卻靠著徐懷鈺衝熱度，直呼：「要說對不起，也是《浪姐4》對不起徐懷鈺。」

▲徐懷鈺在《浪姐4》中的表演遭到網友們批評是在「划水」，經紀人也心疼發聲，「早已不是少女！」（圖／徐懷鈺微博）
▲徐懷鈺經紀人也說明，時間太過緊湊，當時不僅要準備演唱會還有一場商演，也心疼徐懷鈺的努力遭受批評。（圖／徐懷鈺微博）
祝明提到，「浪姐現在的運營策略很明顯是捧高踩低的，底層邏輯就是我已經給你一個展現的舞台了，不給你收錢就不錯了！」並認為依照徐懷鈺的人氣來說，節目組給的費用肯定不會高，「既然工資不高，那麼她打工人心態，有錯嗎？」

至於徐懷鈺有沒有對不起自己？祝明則分析，「這是一個比較私人的選擇，有人覺得有舞台有熱度重要，有人可能就覺得有直接的現金更重要，都沒錯。」同時也推測節目未來走向，「現在的做法是直接讓她（徐懷鈺）上台，一方面引導同台姐姐對她的不滿，一方面引導觀眾對她的不滿。」

最後，祝明也痛批節目團隊，「這不是職場霸凌是啥？我相信浪姐原本的初衷就是，熟齡女明星在現在的市場上，太缺乏舞台了，於是想給他們創造一個舞台，幫助這些優秀但缺乏舞台的熟齡姐姐！讓他們展現真正包容的、理解的、智慧的女子力！但現在，真的跑偏了。」也心疼徐懷鈺，「需要的不是紅不是熱度，而是真正有愛的幫助，希望她身邊的人，可以提供陪伴及幫助。」

▲中國編劇祝明痛批《浪姐4》，是在對徐懷鈺職場霸凌，利用徐懷鈺來炒熱度。（圖／翻攝微博）
▲中國編劇祝明痛批《浪姐4》，是在對徐懷鈺職場霸凌，利用徐懷鈺來炒熱度。（圖／翻攝微博）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

徐懷鈺《浪姐4》划水被罵爆！經紀人揭內幕認了：早已不是少女

《浪姐4》徐懷鈺被抓包「表演狂划水」！遭罵爆：難怪賈靜雯發飆

《乘風破浪》準備不足惹火賈靜雯？徐懷鈺不忍了「問心無愧就好」

《浪姐4》徐懷鈺挨轟「全場最差」拖累全組！賈靜雯遭爆不爽開酸

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀