徐懷鈺划水不認真挨轟！陸編劇逆風痛批《浪姐4》：根本職場霸凌

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祝明提到，「浪姐現在的運營策略很明顯是捧高踩低的，底層邏輯就是我已經給你一個展現的舞台了，不給你收錢就不錯了！」並認為依照徐懷鈺的人氣來說，節目組給的費用肯定不會高，「既然工資不高，那麼她打工人心態，有錯嗎？」
至於徐懷鈺有沒有對不起自己？祝明則分析，「這是一個比較私人的選擇，有人覺得有舞台有熱度重要，有人可能就覺得有直接的現金更重要，都沒錯。」同時也推測節目未來走向，「現在的做法是直接讓她（徐懷鈺）上台，一方面引導同台姐姐對她的不滿，一方面引導觀眾對她的不滿。」
最後，祝明也痛批節目團隊，「這不是職場霸凌是啥？我相信浪姐原本的初衷就是，熟齡女明星在現在的市場上，太缺乏舞台了，於是想給他們創造一個舞台，幫助這些優秀但缺乏舞台的熟齡姐姐！讓他們展現真正包容的、理解的、智慧的女子力！但現在，真的跑偏了。」也心疼徐懷鈺，「需要的不是紅不是熱度，而是真正有愛的幫助，希望她身邊的人，可以提供陪伴及幫助。」
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