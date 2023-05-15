土耳其投票日全面禁酒　保守區選民噤聲不談政治

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土耳其各處投票所於上午8時（台灣時間13時）開放，下午5時（台灣時間22時）關閉。根據土耳其法律，這段期間所有娛樂中心都必須暫停營業，餐廳及娛樂設施場所只能為民眾提供食物，不得提供酒精類飲料。伊斯坦堡街上因此冷清許多，多處店家雖有員工出入，但仍未正式對外營業。
伊斯坦堡亞洲岸一處保守選區下午2時起陸陸續續出現投票人潮，兩名20歲左右的女性今天接受中央社訪問時，不願多聊對這次選舉的看法，即使談到「對國家未來的想法」等問題時也拒絕置評，僅說：「你要知道，在這個國家，有時候你無法說真心話」。
另外3名19歲的大學生受訪時也不願具名，只簡短回答：「我們當然希望土耳其更好」後離去。伊斯坦堡反對派鐵票區昨天雖有民眾願意受訪，但也不願留下年紀及職業以外更多的資訊。
這或許反映出現任總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）執政長達20年下，土耳其言論自由空間逐漸窄化的縮影。
今年2月強震發生後多名於網路上抨擊政府救災不力的民眾及記者遭到政府「關切」，對使用社群媒體如吃飯喝水一樣稀鬆平常的年輕世代而言，等於在不斷收緊的言論空間再加一道枷鎖。
「自由之家」（Freedom House）2022年全球言論自由報告指出，土耳其屬「不自由」類別，網路自由度更是連4年直直落。
根據「無國界記者組織」（Reporters Without Borders）3日發布的世界新聞自由指數，土耳其連跌16個名次，在180個國家中排名165位，落後多數中亞國家及俄羅斯。
除了言論自由受到箝制，在艾爾段治下，幾乎9成以上的媒體受到政府或與挺政府人士控制，使土耳其社會更形極化，挺政府或反對陣營幾乎難以理性對話，加劇社會緊張。
昨天兩名16歲、挺執政黨正義發展黨（AK Party）的高中生就告訴記者，艾爾段讓土耳其更偉大，如果艾爾段敗選，他們將持槍上街「表達不滿」。
外國媒體群組則在議論投票時間結束後，是否該集體行動外出採訪，若有暴動發生，仍可互相照應。
土耳其今天將決定讓艾爾段繼續執政，或換人當家。最新民調顯示，曾遭艾爾段人馬譏為「落選哥」（series loser）的候選人基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu）雖然支持率微幅領先艾爾段，但土耳其民調曾有翻車紀錄，一切恐怕等開票完畢才能定論。
依照傳統，得票數較高的候選人將在明天清晨大部分選票清點完畢後宣布勝選，並發表演說。不過，土耳其最高選舉委員會可能需要數日甚至一週的時間計票才能公布最終結果。（編輯：周永捷）1120514