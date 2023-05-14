傑尼斯社長鞠躬道歉！創辦人喜多川捲性侵醜聞 60年偶像帝國崩壞
日本「男團工廠」傑尼斯的已故創辦人喜多川強尼，被英國BBC踢爆性侵旗下少年練習生，26歲前「小傑尼斯」（指未出道的練習生）岡本Kauan實名控訴，遭喜多川性侵15到20次，傑尼斯現任社長藤島茱莉景子今（14）日透過影片道歉：「對於創辦人喜多川的性侵害問題讓世界沸騰，對此由衷感到歉疚。」
記者羅凌筠/綜合報導
藤島茱莉景子表示，從1962年起，傑尼斯事務所的實權，長期以來都掌握在喜多川強尼、喜多川瑪麗2人身上，她自1999年起擔任公司理事，但對於公司管理和營運，不能發表任何言論，對於小傑尼斯被性侵的指控，確實不知情。
被問到怎麼看待BBC的報導？她說在無法向當事人喜多川求證的情況下，很難認定被害人告發的內容是不是事實，因此公司內部一直謹慎與被害人會面，她坦承已經和岡本Kauan見面，「我親自見他，聊了很長時間，以後不能再發生這樣的事情了，無論是公司還是我個人，我認為這種行為本身絕對不能被允許。」
藤島茱莉景子提到，「對於負責任的作法，我想過辭職這個選擇，不過，我認為現在要做的是不逃避這個問題，為了面對控告的被害者，以及今後不再發生類似的問題，要進行經營改革，徹底改善公司內部意識。」