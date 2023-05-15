喜歡內馬爾的「彩虹過人」技巧　胡巧柔梅開二度、東里國中封后

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男子組則是由臺中協和國小與來自台東傳統名校豐里搶金盃，臺中協和開賽便利用對手在禁區的手球由林子齊操刀罰踢先馳得點，隨後林子齊在下半場開賽不久在右翼接獲界外發球起腳射門，個人獨進2球，雖然臺東豐里鐘文杰在門前補進一腳追到只落後一分，不過臺中協和馬浩恩在球門前個人跑出大空檔踢進保險分，終場臺中協和以3：1順利帶走金盃，而馬浩恩也勇奪代表最有價值球員的金球獎。
賽後馬浩恩表示，面對東部傳統勁旅他完全不感到害怕、能拼就拼，因為即將畢業，這場比賽他採取主動的態度積極搶攻，不想在畢業後留下遺憾，雖然在決賽第一場就拉傷大腿，在媽媽細心療養、每天都前往物理治療診所報到下，並要求教練讓他上場，終於能順利拿到畢業大禮。
教練許忠全表示，賽前要求大家在攻守上的氣勢要壓過對方，對方也很想贏，但我們已經沒有退路只能全力求勝，很欣慰球員都能執行且完成教練交付的任務與戰術。這盃賽對我們來說意義重大，因為國小的比賽不多，透過這個比賽可以讓我們遇見全國各地不同強度的對手，也讓我們的球員有更多磨練及上場的機會，也能提升台灣的足球風氣並提升國小基層的技術與交流。
女生組獎項：
冠軍：花蓮縣東里國小
亞軍：臺東縣成功國小
季軍：新北市自強國小
殿軍：臺北市公館國小
金手套：花蓮東里國小18號 吳佳軒
金靴獎：台東成功國小25號馬稚甯（8球）
金球獎：花蓮東里國小10號潘禹彤
男生組獎項：
冠軍：臺中市協和國小
亞軍：臺東縣豐里國小
季軍：新北市蘆洲國小
殿軍：新竹縣康乃薾國中小
金手套：臺中協和國小18號 林子程
金靴獎：
花蓮北埔國小9號郭冠麟（10球）
臺北明道國小8號張以樂（10球）
金球獎：臺中協和國小8號馬浩恩