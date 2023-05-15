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WSBL／國泰59：55台元、直落三封后　林育庭二度獲選FMVP

▲國泰女籃直落三封后。官方提供
▲國泰女籃直落三封后。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

第18屆WSBL冠軍系列賽關鍵第三戰，一邊是目標直落三封后的國泰人壽，一邊是背水一戰的台元紡織，雙方精兵盡出，台元兩度在單節結束取得領先，但決勝節命中率不佳，國泰趁勝追擊，終場以59:55捧起第17座WSBL金盃，締造跨社甲30連霸紀錄，「小丁」林育庭獲選冠軍賽MVP，年度MVP則由隊友鄭伊秀收下。

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攻下15分、11籃板的林育庭，本季首度雙十，繼第14屆WSBL再度獲選冠軍賽MVP，賽後她激動落淚，漫長賽季的壓力終於釋放，「一方面當然是很開心完成這個連霸，一方面是真的好累。」林育庭坦言，四天三戰的緊湊賽程，打到最後是「咬牙撐完」，她說：「隊友跟教練都在旁邊一直鼓勵我，不能放棄啊！」

林育庭也不忘感謝對手，她表示，這三戰台元都帶來高強度的比賽，兩隊都是拼盡全力在打，體力調節也是一種挑戰，雖然今天有被對方帶走節奏，但最後有調整過來，「我們做到了！」

特別是林育庭的媽媽在冠軍賽三天都來到現場，她也打出精彩表現，場均可攻17.3分、8籃板、3.7助攻，最後還獲得冠軍賽MVP，可以說是送給媽媽最棒的母親節禮物。

國泰總教練鄭慧芸賽後也哽咽感謝球員這一季的辛勞，她說：「這麼長的賽季，雖然大家都說我們兵多將廣，但多少都有傷兵的情況，要跟球員她們說『真的辛苦了』，一切都不容易。」

30年來從球員走到教練，鄭慧芸坦言，過程中也有矛盾、挫折，甚至球員遇到「各種撞牆期」，很多辛苦之處大家看不見，她感謝球團一直以來的支持與信任，並說：「這30年我們做的事情都沒有變，也會一直做下去，我們知道我們要什麼，也相信我們做得到，希望大家可以繼續支持我們。」


WSBL年度獎項

年度MVP：鄭伊秀（國泰人壽）

年度教練：邱啟益（台元紡織）

年度新人：徐詩涵（中華電信）

年度第六人：黃英利（台元紡織）

得分后：林蝶（台元紡織）

籃板后：林蝶（台元紡織）

助攻后：彭曉彤（台元紡織）

抄截后：鄭伊秀（國泰人壽）

阻攻后：黃湘婷（中華電信）

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