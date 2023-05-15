WSBL／國泰59：55台元、直落三封后　林育庭二度獲選FMVP

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林育庭也不忘感謝對手，她表示，這三戰台元都帶來高強度的比賽，兩隊都是拼盡全力在打，體力調節也是一種挑戰，雖然今天有被對方帶走節奏，但最後有調整過來，「我們做到了！」
特別是林育庭的媽媽在冠軍賽三天都來到現場，她也打出精彩表現，場均可攻17.3分、8籃板、3.7助攻，最後還獲得冠軍賽MVP，可以說是送給媽媽最棒的母親節禮物。
國泰總教練鄭慧芸賽後也哽咽感謝球員這一季的辛勞，她說：「這麼長的賽季，雖然大家都說我們兵多將廣，但多少都有傷兵的情況，要跟球員她們說『真的辛苦了』，一切都不容易。」
30年來從球員走到教練，鄭慧芸坦言，過程中也有矛盾、挫折，甚至球員遇到「各種撞牆期」，很多辛苦之處大家看不見，她感謝球團一直以來的支持與信任，並說：「這30年我們做的事情都沒有變，也會一直做下去，我們知道我們要什麼，也相信我們做得到，希望大家可以繼續支持我們。」
WSBL年度獎項
年度MVP：鄭伊秀（國泰人壽）
年度教練：邱啟益（台元紡織）
年度新人：徐詩涵（中華電信）
年度第六人：黃英利（台元紡織）
得分后：林蝶（台元紡織）
籃板后：林蝶（台元紡織）
助攻后：彭曉彤（台元紡織）
抄截后：鄭伊秀（國泰人壽）
阻攻后：黃湘婷（中華電信）