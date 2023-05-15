NBA季後賽／次輪賽程、賽況總統整　塞爾提克、76人決戰G7

SBL冠軍賽／老將周士淵轟23分　裕隆86：70勝台銀、率先聽牌

▲斑霸「雙二十」22分、22籃板，率裕隆以86：70擊敗臺灣銀行。官方提供
▲斑霸「雙二十」22分、22籃板，率裕隆以86：70擊敗臺灣銀行。官方提供

運動中心/綜合報導

SBL冠軍賽G3，裕隆納智捷昨天雖傷了洋將夏普，今天全隊將士用命，連同隊友的份拼戰，周士淵首節火力全開轟13分，全場得最高23分，聯合斑霸「雙二十」22分、22籃板，率裕隆以86：70擊敗臺灣銀行，搶得聽牌優勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「今天當作生存戰，更積極、賣力去做對抗，但先聽牌不一定摸得到牌。」裕隆總教練邱大宗指出，夏普受傷之後，球員心態有點慌張，但跟大家溝通過後，今天展現拚勁跟決心，球打得更活，也藉由老將周士淵帶領，穩定年輕球員的步調。

邱大宗先開玩笑說：「跟他溝通過，關鍵的一場，他就算打趴也要打。」不過邱大宗也點出原因，這場結束有五天的休息、調整期，若是對方先聽牌，下週的訓練年輕球員心態會受影響，也因此這場特別需要周士淵的經驗輔助。

此役周士淵先發上場38分鐘，繳出本季復出最佳23分、5籃板、3助攻、1抄截，即使經歷例行賽右腳、右手受傷，還未痊癒的他仍在冠軍賽展現老將價值，他說：「老將就是要準備好，如果我畏畏縮縮那他們要怎麼辦，冠軍賽前就有決心了。」

不過周士淵認為，今天能贏下比賽，自己不是最重要的人，斑霸雙二十、郭昭男穩定的出手及籃板、腳扭傷的柯旻豪也攻下10分，是靠大家的凝聚力跟意志力拼下這場勝利。

不只在場上帶領學弟，場下周士淵也扮演「輔導老師」，他表示，夏普受傷後球隊氣氛低迷，他不斷「灌雞湯」給隊友們，從昨天到今天早上，甚至賽前都一直在精神鼓勵，「跟他們說不要灰心，要在逆境中打出該有的表現，冷靜把戰術想好，一場一場來，先不要去想冠軍。」

數據部分，周士淵23分、5籃板、3助攻、1抄截，斑霸22分、22籃板、3抄截、3阻攻，柯旻豪10分、10助攻；臺銀瑪哈尼22分、10籃板、6助攻，張家禾12分、6籃板、3助攻、2抄截，王泰傑10分。


SBL年度獎項

年度教練：邱大宗（裕隆納智捷）

年度新人：蓋比（台灣啤酒）

年度第六人：王皓吉（台灣啤酒）

得分王：布依德

籃板王：布依德

助攻王：陳奕綸

抄截王：蓋比

阻攻王：夏普

WSBL／國泰59：55台元、直落三封后　林育庭二度獲選FMVP

PLG／關鍵一戰林書豪遭肘擊噴血！鄭志龍急喊：拿擔架(影音)

SBL冠軍賽／夏普腰部麻痺傷退　衛冕軍台銀80：74裕隆、扳回一城

WSBL／全場17次抄截　國泰女籃73：60台元、二連勝聽牌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀