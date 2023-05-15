SBL冠軍賽／老將周士淵轟23分　裕隆86：70勝台銀、率先聽牌

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邱大宗先開玩笑說：「跟他溝通過，關鍵的一場，他就算打趴也要打。」不過邱大宗也點出原因，這場結束有五天的休息、調整期，若是對方先聽牌，下週的訓練年輕球員心態會受影響，也因此這場特別需要周士淵的經驗輔助。
此役周士淵先發上場38分鐘，繳出本季復出最佳23分、5籃板、3助攻、1抄截，即使經歷例行賽右腳、右手受傷，還未痊癒的他仍在冠軍賽展現老將價值，他說：「老將就是要準備好，如果我畏畏縮縮那他們要怎麼辦，冠軍賽前就有決心了。」
不過周士淵認為，今天能贏下比賽，自己不是最重要的人，斑霸雙二十、郭昭男穩定的出手及籃板、腳扭傷的柯旻豪也攻下10分，是靠大家的凝聚力跟意志力拼下這場勝利。
不只在場上帶領學弟，場下周士淵也扮演「輔導老師」，他表示，夏普受傷後球隊氣氛低迷，他不斷「灌雞湯」給隊友們，從昨天到今天早上，甚至賽前都一直在精神鼓勵，「跟他們說不要灰心，要在逆境中打出該有的表現，冷靜把戰術想好，一場一場來，先不要去想冠軍。」
數據部分，周士淵23分、5籃板、3助攻、1抄截，斑霸22分、22籃板、3抄截、3阻攻，柯旻豪10分、10助攻；臺銀瑪哈尼22分、10籃板、6助攻，張家禾12分、6籃板、3助攻、2抄截，王泰傑10分。
SBL年度獎項
年度教練：邱大宗（裕隆納智捷）
年度新人：蓋比（台灣啤酒）
年度第六人：王皓吉（台灣啤酒）
得分王：布依德
籃板王：布依德
助攻王：陳奕綸
抄截王：蓋比
阻攻王：夏普