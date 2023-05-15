籃球YouTuber驚傳過世！3月才剛去服兵役 搭檔發文證實
YouTube頻道「GM冠名播出」經常以談話的模式大聊NBA籃壇事件，頻道創立至今也已經有超過14萬人追蹤，而近日，頻道主持人「籃球公道伯GM」出面表示，節目另名主持人「阿勳」於4月30日過世，這個月19日就是他的告別式，讓大批觀眾朋友晴天霹靂湧入悼念。
記者張嘉哲/綜合報導
「籃球公道伯GM」14日透過YouTube社群發文表示「沈澱了許久，該面對的還是要面對，我的好兄弟張永勳（阿勳）在4月30號的時候離開了，到天堂做天使了，由於事發突然我知道大家一定會有很多疑問，但為了保護阿勳與他家人的隱私，細節的部分恕我無法透露太多，也懇請大家別多過問。」
GM表示「之所以選擇在這個時間點公開消息，是因爲5月19號是阿勳的告別式，我想讓曾經喜歡過他的觀眾，有最後一次送他的機會」由於阿勳在3月中旬後才剛入伍當兵，沒想到突然就傳來噩耗，讓不少觀眾感到相當錯愕。
不少觀眾也在貼文紛紛留言表示「沒想到阿勳已經走了....GM節哀」、「不敢相信....GM也要保重」、「不管阿勳是因為什麼原因離開的，我們只要祝福他在天堂好好的就夠了，我們無需多過問，只要好好的懷念他」、「太突然了，RIP阿勳，謝謝你帶給我們這麼多歡樂」、「阿勳謝謝你帶歡樂給我們， GM你也要堅強下去，他在上面一定不會忘記你這個好兄弟」。