台灣有85萬空屋、囤房族達52萬人　立委陳椒華批怒花敬群

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陳椒華提到，蔡英文過去主張台灣房屋稅、地價稅偏低，選後要啟動稅制改革，還要把稅基調漲到接近市價，結果只是造成房價上漲，但台北市調降公告現值，台中市也公告調降地價，措施都在變相減稅，事實證明「稅基非但沒漲還調降，而中央也無動於衷，沒有任何作為。」而全台灣有85萬、將近一成的房子是空屋，非自用的囤房族高達52萬人。
陳椒華指稱，儘管囤房稅討論許久，財政部卻堅決抵抗，還把皮球踢回地方自治，此舉是想規避全國總歸戶，花敬群還宣稱囤房稅會有副作用，財政部也以全國一致差別稅率衝擊層面廣為由決拒絕推動修法，造成地方課稅各自為政，例如投資客在桃園買3間房，適用房稅率2.4%，改在新莊卻適用1.5%，這種一國兩制、一台車繳的稅比一間房子多的奇特現象「只在台灣看的到」。
陳椒華接著強調，居住正義關乎社會公平，也左右著年輕世代的未來，政府可以做的還有很多，陳椒華進一步指出，例如預售屋即刻禁止轉售、優先盤點公有地，也能加速興建設宅、檢討房屋持有稅，或是獎勵豪宅合法申報、嚴懲逃稅房東等，但政府卻充耳不聞。
陳椒華續指，例如平均地權修法慢半拍又不溯及既往，從2021年底房價大漲至今，法案歷時一年半才通過，前後等了3個會期、1次選舉，屢次對炒房族大喊「狼來了」，等到投機客逃光了政府才動起來，陳椒華在文末喊話中央搶救居住正義「讓年輕世代看得到未來。」
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