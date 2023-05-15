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台灣觀光慘輸泰國？謝金河「一入境就驚呆」：看的到用心

▲謝金河分享自己在泰國的所見所聞。（圖／謝金河 臉書）
▲謝金河分享自己在泰國的所見所聞。（圖／謝金河 臉書）

記者李惠婷/綜合報導

台灣的觀光力還能再進步！財信傳媒董事長謝金河日前結束7天的參訪行程，在臉書分享在泰國的所見所聞，指出以經濟實力來看，台灣領先泰國很多，可若以觀光力來看，台灣卻遠遠不及泰國，光是從入境時的機場就能看見該國的用心，「台灣（觀光方面）可能落後泰國很多年」。

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謝金河昨（14）日於臉書發文，說明在泰國看到許多生根此處的台灣企業，能看出企業主努力將競爭力提升的拚勁，「從國家經濟實力來看，台灣領先泰國很多。不過，泰國有一個台灣遠遠不及的是觀光力」。泰國是全世界前10名的觀光大國，在疫情來襲的2019年，到泰國旅遊的外國人士超過3,900萬人次，帶來1.96兆泰銖的觀光收入，佔泰國GDP20%。雖這3年疫情影響對泰國衝擊很大，但因觀光底蘊深厚，疫情解封，觀光客又再次湧入泰國。

▲謝金河前往泰國進行7天的參訪行程。（圖／謝金河 臉書）
▲謝金河前往泰國進行7天的參訪行程。（圖／謝金河 臉書）
謝金河指出，他一登入泰國國門就發現了該國的用心，機場的入境大廳、出境大廳及機場服務都不簡單。某晚他在湄公河上的遊艇吃晚餐，一趟約3小時，眾人用完餐便在遊艇上觀賞夜景，這時河岸邊的五星級飯店經燈光照射變得異常漂亮，遊艇碼頭區的水舞也相當壯觀，「在Iconsiam這一區，簡直是不夜城」。

相較於台灣的淡水河，謝金河認為台灣基於防洪需求在河岸兩旁築起高牆，阻隔了人們在河岸活動的機會，「只有淡水的漁人碼頭稍好，同樣有業者經營遊艇，但卻不能吸引到太多遊客」。

▲謝金河大讚泰國Buffet的食物品項相當豐富。（圖／謝金河 臉書）
▲謝金河大讚泰國Buffet的食物品項相當豐富。（圖／謝金河 臉書）
關於美食部分，謝金河在參訪的最後一晚到Iconsiam6樓的餐廳吃Buffet，「一進餐廳，我們都被各種美食驚呆了，這裡的食物之豐富，我在台北從來沒有看過」；食畢後他將繞了整棟Iconsiam一圈，發現從樓層裝潢設計到一樓的街邊夜市小吃無不讓他驚嘆，「台灣可能落後泰國很多年。也許我們有嚴格的法規限制，也限制了業者發揮的空間」。

不過泰國觀光也並非盡善盡美，謝金河舉出他在四季飯店居住的體驗，該飯店位於湄南河畔，某天他早起準備去慢跑時，卻發現飯店竟無法直通河畔，飯店周邊也沒有綠地，最終只能摸摸鼻子回健身房跑步，「也許有一天泰國政府會想通，把河岸打造一下，讓河岸成為熱門觀光步道」。

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