NBA季後賽／超越Curry！Tatum搶7大戰51分 寫聯盟多項季後賽紀錄
波士頓塞爾提克在次輪季後賽「搶七戰」靠著球星Jayson Tatum狂砍51分，最終以112:88擊敗費城76人。同時他也寫下了兩項驚人紀錄，能在這樣的夜晚完成如此成就，說明了他是一位多麼出色的得分手。
記者黃建霖/綜合報導
整場比賽，Tatum出賽42分鐘，28投17中，命中6記三分球，得到51分13籃板5助攻2抄截，沒有發生失誤，這是NBA史上頭一回，季後賽有球員單場得到50分且沒有失誤。此外，聯盟史上僅出現2次搶七戰轟下50分，都是在今年所寫下的，之前Stphen Curry曾在首輪國王和勇士的系列賽G7砍下50分，今天Tatum也打破他的紀錄。
Tatum在這場比賽後，成為聯盟史上首位系列賽晉級戰獲勝，並得到50分10籃板5助攻的球員。賽後他也和到場看比賽的母親緊緊相擁，送出最棒的母親節禮物。
雖然是對手，76人主帥Doc Rivers賽後給予了Tatum很高的評價，直言在同樣的情況、同樣的場館下打出這樣的表現，在自己的生涯中只看過一次，做到那件事的人是「詹皇」LeBron James。
今天輸掉比賽的球隊就要結束賽季，Tatum今晚完成反彈，一掃第6戰前三節發揮糟糕的低潮，帶隊晉級。對於前一場的失常，Tatum認為他當時太專注、也太緊張了，直到自己放鬆心情、開始和隊友開玩笑，才打出了應有的表現。
「我必須要能享受場上樂趣，才能打出好的內容」，他如此總結道。