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德國軍火商將在烏克蘭生產坦克　助國防自主

▲ 萊茵金屬製造的豹式坦克是歐洲最受歡迎的主力戰車，補給和維修相對容易，適合烏克蘭戰場使用。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲ 萊茵金屬製造的豹式坦克是歐洲最受歡迎的主力戰車，補給和維修相對容易，適合烏克蘭戰場使用。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者林育立柏林14日專電）德國軍火工業龍頭萊茵金屬公司將在烏克蘭合資設廠生產坦克，進行技術移轉，此舉意味著德國將協助烏克蘭建立符合北約規格的陸軍和自主國防工業。

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德國最大軍火製造商萊茵金屬公司（Rheinmetall）13日證實，已與國營的烏克蘭國防工業集團（Ukroboronprom）簽約成立合資企業，短期內負責維修，中長期在烏克蘭設廠生產，「進行全面性的技術移轉」。

萊茵金屬製造的豹式坦克是歐洲最受歡迎的主力戰車，補給和維修相對容易，適合烏克蘭戰場使用。北大西洋公約組織（NATO）盟國已承諾運交給烏軍上百輛豹1式（Leopard 1）和數十輛豹2式坦克（Leopard 2），協助烏克蘭奪回東部和南部的失土。

萊茵金屬尚未決定未來在烏克蘭生產那些武器，新一代的黑豹主戰坦克（KF51 Panther）、山貓步兵戰車（Lynx KF41）都是可能選項。執行長派培格（Armin Papperger）預計每年可生產400輛坦克，「讓烏克蘭中長期有能力自衛」。

德國決定將坦克和步兵戰車等重型裝甲車的製造技術移轉給烏克蘭，意味著德國將為歐洲的防衛擔負起更多責任，在未來幾年協助烏克蘭減少對西方軍火的依賴，建立符合北約規格的陸軍和自主國防工業。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）訪問柏林前夕，德國宣布向烏克蘭提供豹式戰車、IRIS-T防空系統、貂鼠式（Marder）步兵戰鬥車等總值27億歐元（約新台幣910億元）的軍火，這是俄羅斯入侵以來德國對烏國最大的一筆軍援，顯見德國已成為烏克蘭重要的軍援國。

澤倫斯基今天在與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）的聯合記者會表示，目前德國的軍援僅次於美國位居第2，「這真的非常、非常多」，顯示德國人民捍衛自由的意志，「我們會努力讓德國成為烏克蘭最主要的軍援國」。（編輯：陳惠珍）1120515

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