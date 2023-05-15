NBA季後賽／次輪賽程、賽況總統整　 Tatum轟51分、塞爾提克晉級

NBA季後賽／Rivers生涯被逆轉事蹟又添一筆　他和76人合約還有2年

▲76人搶七慘敗，總教練Doc Rivers在板凳席上神色凝重，他是否會繼續執教這支球隊受到矚目。（圖／美聯社／達志影像）
▲76人搶七慘敗，總教練Doc Rivers在板凳席上神色凝重，他是否會繼續執教這支球隊受到矚目。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

費城76人在搶七戰慘敗給波士頓塞爾提克，未能晉級到東區決賽，對他們來說又是一個讓人失敗的賽季，且隨著Joel Embiid獲得年度MVP，而更顯得尷尬。球隊總教練Doc Rivers表示他們做為一個整體仍能繼續進步，但季後的一切變動不取決於自己。

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今晚塞爾提克在擋拆中針對Embiid來進行打擊，Tatum多次錯位完成切入或投籃，那些消極的沉退似乎沒有產生作用，對此Rivers也坦言球隊確實在這方面沒有處理好，對手在下半場打了更多這樣的擋拆，76人球員身體十分疲憊，因此這樣的戰術有效打擊了他們。

今天之後，Rivers生涯搶七的戰績來到6勝10敗，他是NBA吞下最多場搶七失利的總教練，過去他就常因為執教的球隊屢遭逆轉而遭人詬病，今年其季後動向也深受矚目。

在賽後記者會上受訪時，Rivers表示自己下個賽季將會繼續執教76人，因為自己的合約還有兩年。至於是否相信這隻昂貴的球隊仍存在進步空間時，他給初肯定的答案，但也坦言組織人員的變動不取決於自己。

Rivers賽後認為球隊有一個理想的組合，他們需要做的就是保持下去、繼續成長，「我想今晚在這個媒體室裡的任何人都沒有在預測時選擇76人，但我們打得出色，我們相信自己能贏——差點就成功了，我們會檢討G6和G7，但我們的球員一直都在和看低他們的言論抗爭，他們相信自己能贏。」

雖然認為現在談未來還太早，不過Rivers認為Embiid-Harden的搭檔是能取得成功的。Harden今年夏天將有一個球員選項，因此他的決定也將牽動76人團隊的未來走向。

「今年球季對他(Harden)來說很艱難，球隊要求他打得和過往的方式不同，我認為這讓我們成為了更好的球隊。James有些時候並不是最好的他，但他仍然做到了要求。作為一名教練，你必須給予他稱讚。」Rivers如此說道。

Rivers生涯季後賽執教的球隊多次遭到逆轉：包括2015年快艇在系列賽3:1領先，最終遭到火箭逆轉；2017年快艇搶七輸爵士；2020年快艇浪費3:1領先，搶七輸給金塊；2021年76人被老鷹逆轉，搶七輸球；2023年76人天王山聽牌，但最終搶七輸給塞爾提克。其生涯系列賽終結戰戰績為17勝33敗，敗場數為史上最多，分區次輪終結戰9連敗，也是史上新高。

▲20235月15日NBA體育賽程，塞爾提克搶七取勝晉級。（圖／NOWnews製表）
▲20235月15日NBA體育賽程，塞爾提克搶七取勝晉級。（圖／NOWnews製表）

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