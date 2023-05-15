NBA季後賽／Rivers生涯被逆轉事蹟又添一筆　他和76人合約還有2年

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今天之後，Rivers生涯搶七的戰績來到6勝10敗，他是NBA吞下最多場搶七失利的總教練，過去他就常因為執教的球隊屢遭逆轉而遭人詬病，今年其季後動向也深受矚目。
在賽後記者會上受訪時，Rivers表示自己下個賽季將會繼續執教76人，因為自己的合約還有兩年。至於是否相信這隻昂貴的球隊仍存在進步空間時，他給初肯定的答案，但也坦言組織人員的變動不取決於自己。
Rivers賽後認為球隊有一個理想的組合，他們需要做的就是保持下去、繼續成長，「我想今晚在這個媒體室裡的任何人都沒有在預測時選擇76人，但我們打得出色，我們相信自己能贏——差點就成功了，我們會檢討G6和G7，但我們的球員一直都在和看低他們的言論抗爭，他們相信自己能贏。」
雖然認為現在談未來還太早，不過Rivers認為Embiid-Harden的搭檔是能取得成功的。Harden今年夏天將有一個球員選項，因此他的決定也將牽動76人團隊的未來走向。
「今年球季對他(Harden)來說很艱難，球隊要求他打得和過往的方式不同，我認為這讓我們成為了更好的球隊。James有些時候並不是最好的他，但他仍然做到了要求。作為一名教練，你必須給予他稱讚。」Rivers如此說道。
Rivers生涯季後賽執教的球隊多次遭到逆轉：包括2015年快艇在系列賽3:1領先，最終遭到火箭逆轉；2017年快艇搶七輸爵士；2020年快艇浪費3:1領先，搶七輸給金塊；2021年76人被老鷹逆轉，搶七輸球；2023年76人天王山聽牌，但最終搶七輸給塞爾提克。其生涯系列賽終結戰戰績為17勝33敗，敗場數為史上最多，分區次輪終結戰9連敗，也是史上新高。
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