LINE群組誘貨幣投資！7旬翁險遭詐20萬 警逮捕23歲車手
想投資當心遭詐騙！本月12日，新北市一名74歲的黃姓老翁，前往台北港銀行領取新台幣20萬元，行員擔心黃翁遭詐騙，因此通報警方協助。警警方到場了解，發現黃翁有加入LINE群組「金股商學院」，鼓吹民眾投資貨幣賺取利潤。經警方提醒，黃翁才醒悟遭詐騙，並配合警方佯裝面交金錢，專案小組順利於八里區某超商，逮捕23歲的李姓車手，並查獲新台幣30萬元、手機一支。警訊後，依詐欺罪將李男移送士林地檢偵辦，檢方複訊後，裁定2萬元交保。
記者林盈君／綜合報導
據了解，黃翁於2021年間，加入「金股商學院」LINE群組，裡面介紹泰達幣(USDT)投資，今年5月間，黃翁決定購買20萬元泰達幣進行投資，而詐騙集團遂要求黃翁拍攝身分證正反面，更提醒「只能面交，不能匯款」，雙方並約定面交款項地點與時間。
本月11日，黃翁前往台北港銀行領取新台幣20萬元，引起行員注意，因此通報警方協助，後經警方勸導，黃翁才醒悟自己落入投資詐騙陷阱，並積極配警方調查。警方為此成立專案小組，於面交地點埋伏蒐證，當場逮捕前來面交的李姓車手，並查扣現金30萬元、手機1支，訊後依法將其送辦。
對此警方也呼籲，投資理財需警慎，應透過正常投資管道進行操作，切勿輕信社群網站廣告或其他資訊，以私訊方式進行匯款、面交投資，避免遭受詐騙，也可撥打165反詐騙專線諮詢。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。