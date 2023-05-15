明後天「暖熱如夏」高溫飆33度！下波鋒面週四到 全台有雨炸2天
隨著鋒面持續南移，今（15）日中部以北地區天氣漸漸回穩，不過台灣上空仍有零星鬆散雲系通過，仍有局部零星飄雨，尤其在山區及台東花蓮附近，天氣風險公司分析師林孝儒表示，今日氣溫因雲量減少略有回升，週二至週三（5/16至5/17）會續轉晴回溫，甚至有夏天到達的感覺，週四（5/18）是下一波鋒面抵達的時間，屆時全台各地將有一波較廣泛降雨，尤其西半部容易伴隨雷雨並帶來短暫較大的雨勢。
記者張志浩/綜合報導
林孝儒指出，各地今晨低溫約攝氏17至22度，中北部及東半部白天高溫約攝氏24至29度，南部攝氏30至31度，隨著華南雲系的減弱，降雨影響區域逐漸縮限至花東一帶，中南部山區的降雨也會逐漸較零星，雖然台灣附近仍有些淺薄的中高層雲系影響，各地以多雲或陰的天氣為主，但天氣狀態算是會逐漸穩定下來。
明天至週三台灣附近受高壓迴流為東南至偏南風影響，水氣不多，氣溫將逐日回升外，背風面的西半部將會逐漸轉為較晴朗的天氣，高溫普遍都回到攝氏30度以上，不過午後山區多少有些短暫陣雨機會，迎風面的東半部雲量還是比較多一些，雖然逐漸會有些陽光露臉，但仍是有短暫陣雨機會，建議外出還是要攜帶雨具，以備不時之需。
週四天氣又將迎來一波轉變，北方再度有一道鋒面南下，各地轉多雲天氣外，西部也會開始有些短暫陣雨或雷雨，週四晚間至週五（5/19）各地都將有一波較廣泛降雨，屆時西半部更容易伴隨雷雨帶來短暫較大的雨勢，請多加留意。週末鋒面減弱遠降雨才逐漸有些轉緩，整體而言，週四起一路至週末，台灣天氣相對都是比較不穩定的，未來幾天值得持續關注預報變化。