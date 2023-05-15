台股早盤跌逾40點後回平盤　電力供應概念股紅通通

美股上周五（12日）四大指數皆走跌，惟幅度不高，台北股市今（15）日開盤後在盤下震盪小跌40多點到20多點，隨後來到平盤上下。權值股台積電早盤小漲2.5元，來到499.5元。其他重要電子股表現溫吞，不過華碩大漲7%以上。而今日盤面焦點為電力供應概念股與生技醫療股，另外連鎖餐飲表現也不俗。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數上周五（12日）下跌8.89點，或0.03%，收33300.62點；那斯達克指數下跌43.76點，或0.35%，收12284.74點；標普500指數下跌6.54點，或0.16%，收4124.08點；費城半導體指數下跌5.87點，或0.20%，收2972.85點。
台北股市今日開盤後跌逾40點，但隨後跌幅縮小來到平盤上下震盪，晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲2.5元，來到499.5元。聯電與力積電小跌，世界先進跌0.6%。其他重要電子股，聯發科、大立光小漲，鴻海在平盤附近，南亞科、友達、緯創、國巨、旺宏走跌，跌幅0.5%到逾1%。華碩發表首款電競掌機，今日股價大漲7%以上。
今日盤面焦點為電力供應概念股紅通通，東元、大同漲逾4%，華城、茂迪漲2%多，元晶漲1%。而再生醫療法拚過關，訊聯漲5%以上，也帶動其他生技醫療股，軒郁、長聖、保瑞漲4到5%，鈺緯、寶島科漲2%。部分觀光股強勢，山富漲5%以上，易飛網漲3%多，連鎖餐飲表現亮眼，漢來美食漲2%多，乾杯、路易莎咖啡、老四川、聯發國際漲1%以上。