賴清德大選目標：「民進黨完全執政」　民調過半不支持

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基金會董事長游盈隆說，這項發現傳達了一個重要且清楚的訊息，那就是，民進黨自2016年完全執政七年後，如今過半數選民表態拒絕民進黨明年繼續完全執政。這也意味民進黨明年「總統當選，國會過半」的美夢可能變成惡夢。箇中緣由為何？牽涉複雜，值得探究。
進一步分析，有以下六點值得注意：
第一，從年齡層看，除了65歲及以上選民多數支持民進黨明年「總統當選，國會過半」的訴求外，64歲以下選民多數不支持。具體地講，20-24歲，四成二支持，四成五不支持；25-34歲，三成八支持，四成六不支持；35-44歲，三成八支持，五成八不支持；45-54歲，三成四支持，六成三不支持；55-64歲，三成五不支持，五成九不支持；65歲及以上，五成三支持，三成五不支持。
第二，從教育背景看，不同教育程度選民對是否支持民進黨明年「總統當選，國會過半」有不同的態度，初/國中及以下教育程度者高比例支持，高中/高職及以上教育程度者則是高比例不支持。具體地講，小學及以下教育程度者，五成九支持，二成一不支持；初/國中教育程度者，五成七支持，三成五不支持；高中/高職教育程度者，四成一支持，五成六不支持；專科教育程度者，二成七支持，六成不支持；大學及以上教育程度者，三成三支持，五成九不支持。
第三，從職業背景看，不同職業選民對是否支持民進黨明年「總統當選，國會過半」有截然不同的態度。五類職業背景選民明顯過半數不支持，包括自營商/企業主、高階白領人員、基層白領人員、軍公教人員及無業/待業者，其中尤其以軍公教人員七成三不支持最為凸顯；另外五類職業選民則是多數表示支持，包括勞工、農民、學生、家庭主婦和退休人員。從某個角度看，中產階級選民目前選擇不站在民進黨這一邊，他們或許在總統選舉可支持民進黨候選人，但不支持讓民進黨繼續完全執政。
第四，從省籍族群角度看，不同族群對是否支持民進黨明年「總統當選，國會過半」的態度涇渭分明。河洛人中支持的略居多數，但多數客家人和外省人不支持。具體地講，河洛人中，四成六支持，四成五不支持；客家人中，三成八支持，五成不支持；外省人中，一成一支持，八成七不支持。
第五，從政黨支持傾向看，不同政黨支持者對是否支持民進黨明年「總統當選，國會過半」，有截然不同的態度。民進黨和台灣基進支持者一面倒支持，而國民黨、民眾黨及時代力量支持者一面倒不支持。值得注意的是，中性選民多數不支持。具體地講，民進黨支持者中，八成八支持，一成不支持；國民黨支持者中，八成四不支持，一成四支持；民眾黨支持者中，八成八不支持，一成支持；時代力量支持者中，六成六不支持，三成三支持；台灣基進支持者，六成七支持，一成八不支持；中性選民中，四成七不支持，二成四支持。
第六，也是最後，從6都16縣市角度看，除了台南市和高雄市多數支持民進黨明年「總統當選，國會過半」外，台北市、新北市、桃園市、台中市和其他16縣市皆呈現多數不支持的狀態。具體地講，台北市五成七不支持，三成四支持；新北市，五成五不支持，三成九支持；桃園市，四成八不支持，四成三支持；台中市，五成九不支持，三成二支持；台南市，五成二支持，四成三不支持；高雄市，四成八支持，四成三支持；其他16縣市，五成不支持，三成九支持。
整體來講，當過半數台灣選民不支持2024民進黨繼續完全執政，這是對當前完全執政的民進黨最直接的抗議。尤其當20-64歲選民多數不支持、高中/高職及以上教育程度選民過半數不支持、中性選民近半數不支持，全國除台南市與高雄市之外，其他地區多數不支持等等現象，意味著某種想終結民進黨完全執政的意念已悄悄地在全台蔓延開來。
游盈隆說，究竟民進黨七年完全執政是有多令人民絕望？是在哪些施政領域或項目讓人民如此不滿，甚至心碎，是內政還是兩岸、外交、國防？或是清廉、黑金、學倫等道德信用破產問題？才導致今天這種極端政治意見氣候的形成，值得各方重視。
本次調查由台灣民意基金會游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2023年5月8-9日兩天；對象是以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1076人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是台灣民意基金會。
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