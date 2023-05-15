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台灣客到日本「砸1.8億爆買」被要求補稅竟落跑　日本海關追討難

▲日本海關當局雖然對購買免稅品卻不符免稅要件的外國觀光客補徵約22億日圓消費稅，但由於部分外國觀光客未補繳稅款就離境，造成約21億日圓（約台幣4億7636萬元）追討無門。圖為新宿街頭。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本海關當局雖然對購買免稅品卻不符免稅要件的外國觀光客補徵約22億日圓消費稅，但由於部分外國觀光客未補繳稅款就離境，造成約21億日圓（約台幣4億7636萬元）追討無門。圖為新宿街頭。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本的免稅店、精品店向來都十分受歡迎，加上日圓大幅貶值，讓海外觀光客購物變得非常划算。不過有日媒披露，日本海關當局雖然過去曾對購買免稅品卻不符合免稅要件的海外旅客補徵約22億日圓消費稅，但不少海外旅客未補稅就直接離境，造成有21億日圓（約台幣4億7636萬元）追討無門。

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根據日本《讀賣新聞》報導，先前曾有30歲左右的台灣男女，在日本購入了高達4億7千萬日圓（約台幣1億819萬元）的商品，其中包括高級手錶、化妝品，但在出境時他們聲稱透過國際貨運方式寄出日本，因此身上未攜帶這些商品。

但兩人出事的存根聯上，所記載的品名和數量都與所購買的免稅品紀錄不符，因此遭到日本海關要求補稅約4700萬日圓，但兩人未繳清稅款，就直接離境，日本海關對此也無可奈何。

在日本境內消費，必須支付10%的消費稅，但海外遊客若可以把商品攜帶出境，則能免稅。但前提是海外遊客不能轉賣在日本購買的免稅品，若是在出境時被查獲沒有攜帶免稅品，就會被海關要求補繳消費稅。

但是日本財務省表示，海關當局在去年度要求366名訪日外國客補繳約22億日圓的消費稅，但實際繳納的只有213人，追討回來的金額僅約7000萬日圓，約21億日圓追討無門。

由於就實務上而言，針對未繳清稅款的海外觀光客，日本海關也很難限制人身自由阻止其出境，而這些人出境後，日本當局要將這些稅款追討回來更是困難。

實際上，日本自20202年度開始，強化確認外國觀光客是否確實將所購買免稅品攜帶出境的作為，主因同年度上路的「免稅手續電子化」，免稅店可以將購買人的護照資訊及購買紀錄即時傳送到國稅廳，並跟海關當局共享。只要出現大量購買等可疑消費行為，相關單位便能及時掌握資訊，待該名行為人出境時在海關攔查，只要沒有攜帶所購買免稅品，就會被補徵消費稅。

即使如此，卻仍出現海外遊客未補繳稅款就出境的情形，有專家指出，這很可能與藉由轉賣免稅品獲利的業者存在有關。由於把免稅品拿來在日本國內轉賣，中間就會存在一定利潤，背後可能有業者提供報酬，委託外國觀光客購買免稅品。

日本海關先前也曾確認有名20多歲年輕人，有可能以轉賣為目的大量購買高價商品等，一位海關職員說，「業者提供報酬，觀光客可能當成自己在打工購買免稅品」。

由於日本現行的免稅制度是在購入商品時出示護照，進行免除消費稅的手續。不過外國的一般做法都是購買時不免稅，到了要帶商品出境時，確認無誤後再退稅。報導指出，若日本也採取此方式，將能防止為賺取消費稅價差的轉賣行為。

隨著新冠肺炎疫情趨緩，訪日外國觀光客回流，日本免稅品販售數量與金額預計也將增加。專精租稅法的日本中央大學教授酒井克彥指出，對於不當購買免稅品的人，事後要追討消費稅也十分困難，「為了解決對消費稅制度的不公平感，檢討採用出境時退稅方式的時機可能已經到來。」

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