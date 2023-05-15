台灣客到日本「砸1.8億爆買」被要求補稅竟落跑　日本海關追討難

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但兩人出事的存根聯上，所記載的品名和數量都與所購買的免稅品紀錄不符，因此遭到日本海關要求補稅約4700萬日圓，但兩人未繳清稅款，就直接離境，日本海關對此也無可奈何。
在日本境內消費，必須支付10%的消費稅，但海外遊客若可以把商品攜帶出境，則能免稅。但前提是海外遊客不能轉賣在日本購買的免稅品，若是在出境時被查獲沒有攜帶免稅品，就會被海關要求補繳消費稅。
但是日本財務省表示，海關當局在去年度要求366名訪日外國客補繳約22億日圓的消費稅，但實際繳納的只有213人，追討回來的金額僅約7000萬日圓，約21億日圓追討無門。
由於就實務上而言，針對未繳清稅款的海外觀光客，日本海關也很難限制人身自由阻止其出境，而這些人出境後，日本當局要將這些稅款追討回來更是困難。
實際上，日本自20202年度開始，強化確認外國觀光客是否確實將所購買免稅品攜帶出境的作為，主因同年度上路的「免稅手續電子化」，免稅店可以將購買人的護照資訊及購買紀錄即時傳送到國稅廳，並跟海關當局共享。只要出現大量購買等可疑消費行為，相關單位便能及時掌握資訊，待該名行為人出境時在海關攔查，只要沒有攜帶所購買免稅品，就會被補徵消費稅。
即使如此，卻仍出現海外遊客未補繳稅款就出境的情形，有專家指出，這很可能與藉由轉賣免稅品獲利的業者存在有關。由於把免稅品拿來在日本國內轉賣，中間就會存在一定利潤，背後可能有業者提供報酬，委託外國觀光客購買免稅品。
日本海關先前也曾確認有名20多歲年輕人，有可能以轉賣為目的大量購買高價商品等，一位海關職員說，「業者提供報酬，觀光客可能當成自己在打工購買免稅品」。
由於日本現行的免稅制度是在購入商品時出示護照，進行免除消費稅的手續。不過外國的一般做法都是購買時不免稅，到了要帶商品出境時，確認無誤後再退稅。報導指出，若日本也採取此方式，將能防止為賺取消費稅價差的轉賣行為。
隨著新冠肺炎疫情趨緩，訪日外國觀光客回流，日本免稅品販售數量與金額預計也將增加。專精租稅法的日本中央大學教授酒井克彥指出，對於不當購買免稅品的人，事後要追討消費稅也十分困難，「為了解決對消費稅制度的不公平感，檢討採用出境時退稅方式的時機可能已經到來。」