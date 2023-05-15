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心痛！海龜遭廢漁網纏繞「活活餓死」　攝影師：空洞靈魂無聲控訴

▲澎湖西嶼一隻海龜日前被發現，在赤馬人工魚礁遭廢棄漁網纏繞「活活餓死」。（圖／海人視界 京太郎提供）
▲澎湖西嶼一隻海龜日前被發現，在赤馬人工魚礁遭廢棄漁網纏繞「活活餓死」。（圖／海人視界 京太郎提供）

記者徐銘穗/綜合報導

澎湖西嶼赤馬人工魚礁被廢棄漁網覆蓋，害一隻路過的綠蠵龜遭纏繞受困「活活餓死」，宛如500公尺「死亡長城」。事件經水下攝影師「京太郎」批露後，澎湖縣政府農漁局火速出動清除團隊前往處理，3天來已移除該處超過1噸的廢棄漁網，而被困海龜遺體也在割斷漁網瞬間，隨海流漂離重獲自由。

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「京太郎」日前在臉書PO出海底畫面表示，他11日去澎湖西嶼浮潛時，看到海底有巨大的廢網，瞬間心中有不好的預感，游了一下馬上看到潛水員最不願意見到的畫面，「動物因廢棄魚網纏繞而死」。

▲專業團隊費時36小時，移除害死海龜的廢棄漁網。（圖／海人視界 京太郎提供）
▲專業團隊費時36小時，移除害死海龜的廢棄漁網。（圖／海人視界 京太郎提供）
畫面曝光後讓許多網友看得心疼，紛紛留言「太扯了！氣死」、「看了好心痛」、「幽靈漁網，台灣永遠的問題」、「沒事啦，日常還有電魚的，反正眼裡只有鈔票」、「放得下去收不起來，不知道在放啥意思的」、「一片死寂」、「人類對不起牠（海龜）」。

從事水下攝影多年、同時也是潛水教練的「京太郎」告訴《NOWnews今日新聞》記者說，雖然不是第一次見到動物因廢棄魚網纏繞而死，但每一次仍舊感到氣憤無比，他的使命就是要將這些水下畫面帶上岸，讓更多人看到，並且一起改變這世界

「京太郎」也說，最令人氣憤的是海龜死亡地點，正是漁業署用來復育海洋生態的人工魚礁，竟天降「幽靈漁網」罩住眾人期盼讓海洋生物入住的「新家」，害海龜在此無辜枉死，呼籲不肖漁民不要再海拋棄廢漁網，期盼漁網實名制能更為落實，不讓大海再唱悲歌。此外，他也肯定澎湖縣府36小時清除廢網的效率，讓海洋動物枉死廢漁網下的畫面能愈來愈少。

執行清理害死海龜廢置漁網團隊的陳先生也告訴《NOWnews今日新聞》記者說，覆蓋在赤馬人工魚礁上的廢棄漁網長達500公尺，8人團隊從13日開始清理，3天來已清走超過1噸的廢棄漁網，因海底混濁能視度差，在割除困住海龜屍體的漁網時，海龜屍體已隨海流漂離，重獲自由，根據頭部受損情形，初判死亡至少一周。


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