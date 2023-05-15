心痛！海龜遭廢漁網纏繞「活活餓死」　攝影師：空洞靈魂無聲控訴

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畫面曝光後讓許多網友看得心疼，紛紛留言「太扯了！氣死」、「看了好心痛」、「幽靈漁網，台灣永遠的問題」、「沒事啦，日常還有電魚的，反正眼裡只有鈔票」、「放得下去收不起來，不知道在放啥意思的」、「一片死寂」、「人類對不起牠（海龜）」。
從事水下攝影多年、同時也是潛水教練的「京太郎」告訴《NOWnews今日新聞》記者說，雖然不是第一次見到動物因廢棄魚網纏繞而死，但每一次仍舊感到氣憤無比，他的使命就是要將這些水下畫面帶上岸，讓更多人看到，並且一起改變這世界。
「京太郎」也說，最令人氣憤的是海龜死亡地點，正是漁業署用來復育海洋生態的人工魚礁，竟天降「幽靈漁網」罩住眾人期盼讓海洋生物入住的「新家」，害海龜在此無辜枉死，呼籲不肖漁民不要再海拋棄廢漁網，期盼漁網實名制能更為落實，不讓大海再唱悲歌。此外，他也肯定澎湖縣府36小時清除廢網的效率，讓海洋動物枉死廢漁網下的畫面能愈來愈少。
執行清理害死海龜廢置漁網團隊的陳先生也告訴《NOWnews今日新聞》記者說，覆蓋在赤馬人工魚礁上的廢棄漁網長達500公尺，8人團隊從13日開始清理，3天來已清走超過1噸的廢棄漁網，因海底混濁能視度差，在割除困住海龜屍體的漁網時，海龜屍體已隨海流漂離，重獲自由，根據頭部受損情形，初判死亡至少一周。