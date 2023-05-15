一週5位人設翻車！王思佳「買假包真相」曝光　7寶媽連環爆料黑掉

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王思佳在近日被爆料「疑似帶假包」上節目，對岸網友開設小紅書帳號截圖多個她過往的影片、社群照片做對比，表示王思佳不只愛馬仕是假的，香奈兒許多也不是真品。對於該風波，王思佳日前開直播公布檢驗包包結果，表示包包「是真品」，王思佳說「自己從來都沒有想要炫富，我沒有瞧不起任何人，我也不是貴婦、名媛，更沒有說過看不起窮人這件事」。
二、林叨囝仔七寶媽黑料連環爆
網紅「林叨囝仔七寶媽」先是被爆料懷孕期間堅持爬山，結果連累山友害其受傷後出面道歉，沒想到立刻又被爆料揹著一歲嬰兒學習滑雪，引起各界撻伐，最終又被網紅「城西有顆地圖炮」踢爆，7寶媽都用Uber接送小孩，自己去逛街，被稱為「Uber Kids」，七寶媽瞬間黑料不斷，雖然都有出面道歉，但粉絲仍然不太買單。
三、小甜甜「用剪刀弄傷愛犬」被調查
小甜甜張可昀被前夫宋晉賢控訴「虐狗」，原本否認的她，日前突然改口承認是自己弄傷狗，但是強調絕對沒有虐狗。小甜甜說，當時自己用剪刀的時候不小心誤傷愛犬「茼蒿」，因為沒有時間帶狗去醫院，才會請前夫幫忙，自己並不是虐狗，但說法疑點重重，不被外界買單。而台北市動保處也確定介入調查，將持續觀察狗狗是否有飼養不當的狀況。
四、劉芒遭攝影師、廠商指控「耍流氓」
一位知名攝影師在IG爆料發文，表示「這女的讓我半夜氣到手握拳發抖」，表示劉芒團隊經常需要針對照片調修一番，攝影師都辛苦修片修到凌晨，而且這樣的情況一連就是5天，前後就修了40小時，讓他無奈地說「修瘦修瑕疵是基本，重點是做這行該有的保養要有，不是我們要幫你後製，處理成你心目中的芭比娃娃」貼文後來甚至釣出多名廠商苦主。對此，劉芒本人也立刻發文道歉，不過人設大翻車的她，IG馬上掉粉4000人，顯見事件殺傷力有多大。
五、兩性專家口罩男結束11年婚姻
兩性專家口罩男經常在臉書分享「經營感情」的種種寶典，深受不少女生的喜愛，沒想到日前卻傳出口罩男自己的「婚姻不保」，經紀人也出面證實夫妻雙方協議離婚當中，讓不少粉絲感到傻眼表示「老師....平常不是都是你教我們怎麼經營感情的嗎QQ」而對於目前離婚狀態，口罩男則發出最新聲明表示「很遺憾在婚姻的最後一段路上，樂兒選擇用對我的不實指控來為我們最後的情分畫上句點，不公開所有證據是給樂兒最後的溫柔，希望各位理解」。