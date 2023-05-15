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一週5位人設翻車！王思佳「買假包真相」曝光　7寶媽連環爆料黑掉

▲王思佳的假包事件真相日前出爐，公布送專業機構檢驗的包包「是真品」。（圖／記者陳明中攝影）
▲王思佳的假包事件真相日前出爐，公布送專業機構檢驗的包包「是真品」。（圖／記者陳明中攝影）

記者張嘉哲/綜合報導

從上週到現在，短短一週內有不斷出現人設翻車事件不斷，從王思佳的假包事件開始延燒，接著林叨囝仔七寶媽被瘋狂爆料瞬間黑掉，小甜甜讓自己狗狗受傷被動保處調查，接連還有網紅劉芒遭攝影師指控、兩性專家口罩男11年婚姻破局等等，事件一件一件來，讓網友招架不住表示「人設集體翻車潮是怎麼樣」。

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一、王思佳陷入假包風波

王思佳在近日被爆料「疑似帶假包」上節目，對岸網友開設小紅書帳號截圖多個她過往的影片、社群照片做對比，表示王思佳不只愛馬仕是假的，香奈兒許多也不是真品。對於該風波，王思佳日前開直播公布檢驗包包結果，表示包包「是真品」，王思佳說「自己從來都沒有想要炫富，我沒有瞧不起任何人，我也不是貴婦、名媛，更沒有說過看不起窮人這件事」。

▲大陸網友咬定王思佳揹假包。（圖／翻攝自王思佳的王美頻道Beauty Wang YouTube）
▲王思佳假包事件狂燒，日前她驗出包包真偽表示「是真包」。（圖／翻攝自王思佳的王美頻道Beauty Wang YouTube）
二、林叨囝仔七寶媽黑料連環爆

網紅「林叨囝仔七寶媽」先是被爆料懷孕期間堅持爬山，結果連累山友害其受傷後出面道歉，沒想到立刻又被爆料揹著一歲嬰兒學習滑雪，引起各界撻伐，最終又被網紅「城西有顆地圖炮」踢爆，7寶媽都用Uber接送小孩，自己去逛街，被稱為「Uber Kids」，七寶媽瞬間黑料不斷，雖然都有出面道歉，但粉絲仍然不太買單。

▲林叨囝仔7寶媽懷孕8個月登百岳。（圖／翻攝自林叨囝仔臉書）
▲林叨囝仔7寶媽懷孕8個月登百岳，被爆料因此害山友受傷。（圖／翻攝自林叨囝仔臉書）
三、小甜甜「用剪刀弄傷愛犬」被調查

小甜甜張可昀被前夫宋晉賢控訴「虐狗」，原本否認的她，日前突然改口承認是自己弄傷狗，但是強調絕對沒有虐狗。小甜甜說，當時自己用剪刀的時候不小心誤傷愛犬「茼蒿」，因為沒有時間帶狗去醫院，才會請前夫幫忙，自己並不是虐狗，但說法疑點重重，不被外界買單。而台北市動保處也確定介入調查，將持續觀察狗狗是否有飼養不當的狀況。

▲宋晉賢曬出小甜甜愛犬「茼蒿」傷口潰爛的照片。（圖／翻攝宋晉賢FB）
▲宋晉賢曬出小甜甜愛犬「茼蒿」傷口潰爛的照片。（圖／翻攝宋晉賢FB）
四、劉芒遭攝影師、廠商指控「耍流氓」

一位知名攝影師在IG爆料發文，表示「這女的讓我半夜氣到手握拳發抖」，表示劉芒團隊經常需要針對照片調修一番，攝影師都辛苦修片修到凌晨，而且這樣的情況一連就是5天，前後就修了40小時，讓他無奈地說「修瘦修瑕疵是基本，重點是做這行該有的保養要有，不是我們要幫你後製，處理成你心目中的芭比娃娃」貼文後來甚至釣出多名廠商苦主。對此，劉芒本人也立刻發文道歉，不過人設大翻車的她，IG馬上掉粉4000人，顯見事件殺傷力有多大。

▲Youtuber劉芒長相甜美，說話幽默。（圖／翻攝劉芒IG）
▲Youtuber劉芒長相甜美，說話幽默，不過卻被爆料在工作上「非常固執大牌」（圖／翻攝劉芒IG）
五、兩性專家口罩男結束11年婚姻

兩性專家口罩男經常在臉書分享「經營感情」的種種寶典，深受不少女生的喜愛，沒想到日前卻傳出口罩男自己的「婚姻不保」，經紀人也出面證實夫妻雙方協議離婚當中，讓不少粉絲感到傻眼表示「老師....平常不是都是你教我們怎麼經營感情的嗎QQ」而對於目前離婚狀態，口罩男則發出最新聲明表示「很遺憾在婚姻的最後一段路上，樂兒選擇用對我的不實指控來為我們最後的情分畫上句點，不公開所有證據是給樂兒最後的溫柔，希望各位理解」。

▲兩性作家口罩男與妻子曾樂兒婚變的傳言被經紀人證實了。（圖／口罩男 臉書）
▲兩性作家口罩男與妻子曾樂兒婚變的傳言被經紀人證實了。（圖／口罩男臉書）

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