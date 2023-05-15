藏壽司聯名鬼滅之刃！「30款扭蛋」史上最多 免費送鬼滅文件夾
鬼滅粉絲準備吃起來了！隨著《鬼滅之刃：刀匠村篇》動畫近期將開播，藏壽司再次和《鬼滅之刃》合作聯名，一口氣推出30款扭蛋，款式數量創史來最多，包括吊飾、磁鐵、橡皮擦、紙膠帶等，消費滿額再送鬼滅之刃文件夾。
記者黃韻文/綜合報導
藏壽司宣布再度與《鬼滅之刃》聯名，5月22日至6月20日為期一個月，此次多達30款扭蛋，共10款磁鐵，有鬼殺隊中最強的九柱們以及鬼王「鬼舞辻無慘」；還有8款吊飾，囊括《鬼滅之刃：刀匠村篇》中的主要角色，包括炭治郎、禰豆子、甘露寺蜜璃、時透無一郎；8款人物造型原創橡皮擦，除了主角團之外，另有蟲柱「胡蝶忍」款式，以及Q版人物紙膠帶。
此外，藏壽司自5月19日至5月25日限時7天舉辦「絕品享鮮祭」，推出7道華奢料理，包含全新的「特盛紅蟹握壽司」，疊滿肥碩的紅松葉蟹棒；新品還有「小貝柱握壽司」，能吃到堆成干貝山的醃漬貝柱。自5月29日起，到店消費滿千元並幫粉專按讚，可免費獲得鬼滅之刃文件夾，共2款。
壽司郎則是推出可愛的和風小碟子，即日起到全台門市用餐，單筆消費滿1000元，並於壽司郎粉專按讚就能免費獲得，全台店舖兩款共限量2萬9800個，送完為止。