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加拿大政要挺台　支持參與WHA和制定加台關係架構法

▲「加拿大印太策略論壇」昨天在溫哥華舉行，多位加拿大眾議員、省議員和市議員在論壇關注中國對台威脅，除了力挺台灣參加即將舉行的世界衛生大會（WHA）外，也贊同加拿大制定「加台關係架構法」。（圖／取自unsplash）
▲「加拿大印太策略論壇」昨天在溫哥華舉行，多位加拿大眾議員、省議員和市議員在論壇關注中國對台威脅，除了力挺台灣參加即將舉行的世界衛生大會（WHA）外，也贊同加拿大制定「加台關係架構法」。（圖／取自unsplash）

中央社

（中央社記者程愛芬溫哥華14日專電）「加拿大印太策略論壇」昨天在溫哥華舉行，多位加拿大眾議員、省議員和市議員在論壇關注中國對台威脅，除了力挺台灣參加即將舉行的世界衛生大會（WHA）外，也贊同加拿大制定「加台關係架構法」。

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加台全球醫衛協會會長邱麗蓮說，為響應加拿大推出的「印太戰略」（Indo-Pacific Strategy），配合宣揚台灣加入WHA的重要性，因此協會4月底至5月中舉辦一連3場「加拿大印太策略論壇」。

前兩場透過網路舉辦，最後一場實體論壇邀請多位加拿大政要參與，包括聯邦眾議員達爾頓（Marc Dalton）、卑詩省議員李耀華（Michael Lee）、列治文市議員區澤光（Chak Au）、本拿比市議員李燦明（Richard Lee）和駐溫哥華台北經濟文化辦事處處長劉立欣，前眾議員趙錦榮（Kenny Chiu）擔任論壇主持。

因中國打壓，台灣仍未收到WHA的邀請函，與會嘉賓紛紛表示支持台灣參與大會，稱台灣的醫療公衛成就實屬世界典範。

聯邦眾議員達爾頓提到加拿大和台灣關係可以進一步提升，他對中央社說，如果能制定「加台關係架構法」（Canada-Taiwan Relations Framework Act）就更好了。

他舉例說：「談到對抗外國干預，加拿大和台灣同受中國虛假訊息干擾和恐嚇威脅，彼此可以分享經驗。談到經貿合作，加拿大有戰略資源中重要的礦產，台灣則有先進的半導體技術，在強化供應鏈上乃是雙贏。」

加拿大聯邦眾議員古柏（Michael Cooper）曾於2021年在加拿大國會提出「加台關係架構法」，當時雖一讀通過，可惜隨後突然舉行聯邦大選而終止國會議期，法案無疾而終。

駐溫哥華辦事處處長劉立欣期待同類法案再度被提出討論。她對中央社說，雖然很多人覺得美國挺台的力度比加拿大強，但事實上加拿大採取很多務實行動支持台灣，尤其過去這半年來非常積極。

劉立欣說：「加拿大去年11月底公布的『印太戰略』中7次提及台灣，今年3月國會公布『台灣報告書』，緊接著渥太華啟動投資促進及保障協議（FIPA），上週又與台灣簽署『衛生合作瞭解備忘錄』，顯示加拿大對台灣高度重視。」

除了聯邦層級的支持外，加拿大多個省分和城市也積極探索台灣。

卑詩省政府本月宣布在台設立貿易投資代表辦公室。省議員李耀華讚揚台灣的民主價值，並主動提到他所屬的聯合黨近日已於議會提出「反外國干預法案」。

本拿比市（City of Burnaby）和台中早就結為友好城市，市長侯邁豪（Mike Hurley）將於明年率團訪問台灣；列治文市（City of Richmond）則研究與桃園結為姊妹市的可行性。市議員李燦明和區澤光都稱將力促與台灣交流風土民情和商務往來。

前眾議員趙錦榮對中央社說，台灣人口雖然僅約2400萬，但有極大世界影響力，不僅是科技強國，還站在對抗共產極權的前線，值得全球民主國家共同支持。（編輯：陳惠珍）1120515

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