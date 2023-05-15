香港國安法生效後　圖書館下架195項資料

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根據明報今天的報導，實際上，公共圖書館自2020年中起就陸續把相關資料下架，而國安法於同年7月生效。
報導表示，自2020年底起，該報記者整理了公共圖書館468項涉及政治題材及人物的錄影資料和書籍，目前至少有195項資料遭下架，即兩年多內4成被下架，當中96項是在過去一年內被移除。
據報導，近兩年遭下架的書籍中，有政治學者及泛民主派人士的作品，包括前香港市民支援愛國民主運動聯合會的領軍人物司徒華（已故）、前立法會議員吳靄儀和陳淑莊、前蘋果日報主筆李怡（已故）、學者馬嶽、前香港眾志秘書長黃之鋒，以及占中發起人戴耀廷和朱耀明等。
至於「六四事件」的書籍和錄影資料，上月底公共圖書館仍有46項，但截至昨天，館藏只剩下一項，其他全遭下架，這些資料包括由官方香港電台製作的錄影資料，這些資料中，個別曾奪得第12屆人權新聞獎大獎。
對於大批政治敏感圖書和錄影資料遭下架，報導引述行政會議成員湯家驊說，公共圖書館有權決定陳列什麼書籍，外界難以置評，但在可行的情況下，圖書館應該清楚解釋收藏準則。
他說，圖書館應盡量使讀者接觸多元作品，除非相關書籍有很大問題，否則，不應隨便「自我審查」。
他說，即使相關書籍涉及分裂或煽動意圖，如果圖書館只是單純藏有或向讀者提供此類書籍，本身並無犯罪目的，干犯罪行機率不高。
報導又引述香港都會大學人文社會科學院助理教授羅樂然說，公共圖書館多次有資料下架，從學術文獻保存角度而言是可惜的，認為現時情況是矯枉過正。
教育評議會主席何漢權則表示，如果圖書館對書籍的事實陳述存疑，可暫時下架檢視，但經判斷後，若內容屬實，即可重新上架。（編輯：曹宇帆）1120515