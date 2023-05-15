約旦籍專業人才獲頒梅花卡　任教北科大

為鼓勵更多外籍高級專業人才留台發展，經過審查符合我國所需之高級專業人才，移民署會核發外僑永久居留證，即俗稱梅花卡，迄今已核發269張，移民署北區事務大隊新北市服務站近日轄內有一位約旦籍助理教授沐海也獲頒梅花卡的殊榮。
記者賴正琳／綜合報導
沐海教授自110年於國立台北科技大學取得博士學位畢業後，即受聘該校擔任電機工程系研究助理教授迄今，研究方向主要為人工智慧在影像處理、電腦視覺及遙感領域之應用，且已發表數篇期刊及國際會議論文，曾擔任國際期刊MDPI的Appled Science期刊之特刊編輯，其博士論文獲得國際電子電機工程師學會地球科學與遙測社群(IEEE GRSS)最佳論文獎，在學術研究及國際活動上都有優異的表現，獲頒梅花卡乃當之無愧。
沐海教授也利用其專長，與振興醫院合作一同研發名為「人工智慧應用於乳腺癌檢測和乳房X光照片分割」專案，提高台灣癌症診斷的水準。該研究專案除獲得振興醫院頒發研發成就獎，並發表在國際期刊MDPI的Cancer-MDPI期刊上。
移民署北區事務大隊新北市服務站主任林財榮表示，梅花卡所頒發的對象包括對我國有特殊貢獻、高級專業人才及投資移民等對象，必需經由各領域的專家學者組成的審查會審核通過才可核發，新北市服務站迄今已頒發27張梅花卡了，彰顯我國對其身分的重視所代表的特別尊榮，沐海教授在學術研究領域上之成就，實為我國所需之高級專業人才，能夠獲頒梅花卡為實至名歸。