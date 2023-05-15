楊繡惠、白雲炒新聞撕破臉？砲轟不喜歡嫖妓的人：我會弄死你
具有大砲性格的58歲資深藝人楊繡惠，去年跟男星白雲形影不離，被湊成緋聞情侶，如今疑似撕破臉？她經常在深夜發文抒發心情，今（15）日凌晨無預警在臉書開砲說「我絕對不會喜歡會漂技（嫖妓）的人」，並點名姓白的人玩援交，示意「要弄死他」，被網友聯想到白雲，偏激言論嚇壞不少人，她隨後刪除該則貼文。
記者江芷稜/綜合報導
楊繡惠與白雲關係不錯，經常一起上節目搞笑，去年5月15日曬出十指緊扣、摟腰親密合照，大喊「我們在一起了，恭喜我們吧」，震撼整個演藝圈，獲得許多明星祝福，白雲也和楊繡惠一家人合影，開玩笑說「來提親了」，曖昧照連發成為新聞話題，吳宗憲放話兩人結婚要包120萬元禮金，傳聞甚囂塵上。
沒想到後續媒體爆出白雲認為螢幕CP炒新聞太過頭，楊繡惠回應指他沒人氣，靠自己博得版面，雙方疑似撕破臉，她今日在臉書發文：「我絕對不會喜歡會漂技（嫖妓）的人。」並表示「有一個姓白的人想弄我，你沒想到我可以弄死你」，粉絲們第一時間就聯想到「該不會是白雲吧？」
她在留言處補述：「有一個姓白的人，說我利用他炒新聞，說我跟一隻口紅拍照都有新聞，只是他喝酒都會花錢找援妹，這樣的人我會喜歡嗎？」說法與白雲鬧翻的新聞不謀而合。不過，楊繡惠白天急刪貼文，並向《NOWnews今日新聞》澄清「你們不要誤會，白雲姓李，不姓白，我說的是一個白目的人，叫白白」，言論急轉彎又讓人霧裡看花。