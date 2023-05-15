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楊繡惠、白雲炒新聞撕破臉？砲轟不喜歡嫖妓的人：我會弄死你

▲楊繡惠去年突放閃白雲，自稱兩人在一起，讓粉絲們相當驚訝，隨後又澄清只是開玩笑。（圖／楊繡惠FB）
▲楊繡惠去年突放閃白雲，自稱兩人在一起，讓粉絲們相當驚訝，隨後又澄清只是開玩笑。（圖／楊繡惠FB）

記者江芷稜/綜合報導

具有大砲性格的58歲資深藝人楊繡惠，去年跟男星白雲形影不離，被湊成緋聞情侶，如今疑似撕破臉？她經常在深夜發文抒發心情，今（15）日凌晨無預警在臉書開砲說「我絕對不會喜歡會漂技（嫖妓）的人」，並點名姓白的人玩援交，示意「要弄死他」，被網友聯想到白雲，偏激言論嚇壞不少人，她隨後刪除該則貼文。

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▲楊繡惠（右）昨晚突然認愛白雲。（圖／楊繡惠臉書）
▲楊繡惠（右）去年5月突然認愛白雲。震驚整個演藝圈。（圖／楊繡惠臉書）
▲楊繡惠大讚白雲是暖男。（圖／楊繡惠臉書）
▲楊繡惠大讚白雲是暖男，深情擁抱讓緋聞甚囂塵上。（圖／楊繡惠臉書）
楊繡惠與白雲關係不錯，經常一起上節目搞笑，去年5月15日曬出十指緊扣、摟腰親密合照，大喊「我們在一起了，恭喜我們吧」，震撼整個演藝圈，獲得許多明星祝福，白雲也和楊繡惠一家人合影，開玩笑說「來提親了」，曖昧照連發成為新聞話題，吳宗憲放話兩人結婚要包120萬元禮金，傳聞甚囂塵上。

▲楊繡惠（左）和白雲（右）被吳宗憲拱結婚，放話要120萬元。（圖／楊繡惠FB）
▲楊繡惠（左）和白雲（右）被吳宗憲拱結婚，放話要禮金120萬元。（圖／楊繡惠FB）
沒想到後續媒體爆出白雲認為螢幕CP炒新聞太過頭，楊繡惠回應指他沒人氣，靠自己博得版面，雙方疑似撕破臉，她今日在臉書發文：「我絕對不會喜歡會漂技（嫖妓）的人。」並表示「有一個姓白的人想弄我，你沒想到我可以弄死你」，粉絲們第一時間就聯想到「該不會是白雲吧？」

▲楊繡惠在臉書砲轟不喜歡會嫖妓的人，隨後又刪文。（圖／翻攝自楊繡惠FB）
▲楊繡惠在臉書砲轟不喜歡會嫖妓的人，隨後又刪文。（圖／翻攝自楊繡惠FB）
▲楊繡惠在臉書透露有一個姓白的人想弄死她。（圖／翻攝自楊繡惠FB）
▲楊繡惠在臉書透露有一個姓白的人想弄死她。（圖／翻攝自楊繡惠FB）
▲楊繡惠爆料有人想弄死自己，反擊對方喝酒花錢援交。（圖／翻攝自楊繡惠FB）
▲楊繡惠爆料有人想弄死自己，反擊對方喝酒花錢援交。（圖／翻攝自楊繡惠FB）
她在留言處補述：「有一個姓白的人，說我利用他炒新聞，說我跟一隻口紅拍照都有新聞，只是他喝酒都會花錢找援妹，這樣的人我會喜歡嗎？」說法與白雲鬧翻的新聞不謀而合。不過，楊繡惠白天急刪貼文，並向《NOWnews今日新聞》澄清「你們不要誤會，白雲姓李，不姓白，我說的是一個白目的人，叫白白」，言論急轉彎又讓人霧裡看花。

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