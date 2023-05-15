老公求婚「戒指竟是跟媽媽借」　蔡允潔氣喊：我們沒那麼廉價

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但蔡允潔也提到Fraser在求婚時出差錯，害得2人差點連婚都結不成，「這件事情的本身是美意，因為他媽媽拿戒指給他的時候說『這是爸爸送給我的第一個戒指』，但他完全沒把這句話加進來，所以我非常生氣跟他說，『我沒有要幾克拉的鑽戒，我只要一個屬於我自己的東西』，也覺得我們沒有那麼廉價，你沒有必要去借戒指，求完婚還要還給你，但因為他不知道事情的嚴重性，我們全家已經都翻臉，所以他還沒講完，我們就把他趕出去了。」Fraser則說：「求婚的時候我跟家人借戒指，想說之後再補，後來他媽媽發現就好生氣，我一個禮拜沒有見到她（蔡允潔）。」
戴偉智說蘿莉塔很討厭他裝可愛，「因為她的個性比較強勢，所以我三不五時要跟她撒嬌求生存。」蘿莉塔解釋：「因為他很喜歡摸來摸去，可是我就很討厭人家碰我，因為我很怕癢，所以他一碰我就很反感。」這讓在場來賓不禁好奇2人的「恩愛」次數，蘿莉塔說：「主要是我們沒有住在一起，但他好像沒有很喜歡這件事，我記得有陣子比較忙都沒碰到面，想說終於有空可以去找他，應該會做些什麼吧？我還自己去洗澡，洗完出來他已經睡了，還搖不醒，所以我們實際算起來1個月大概1次。」戴偉智一聽急忙澄清：「可能我真的太累了，而且蘿莉塔很漂亮，我沒有理由去閃這件事。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。