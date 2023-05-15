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老公求婚「戒指竟是跟媽媽借」　蔡允潔氣喊：我們沒那麼廉價

▲老公Fraser（右）求婚戒指跟媽借，蔡允潔（左）我沒那麼廉價。（圖／中天提供）
▲老公Fraser（右）求婚戒指跟媽借，蔡允潔（左）我沒那麼廉價。（圖／中天提供）

記者侯家瑜/綜合報導

中天綜合台《小明星大跟班》明（16日）晚10點播出「真的懂還是自以爲懂？新婚夫妻默契大考驗」，蔡允潔透露當時老公Fraser向她求婚時，戒指竟然是跟媽媽借，讓她氣到直接把對方轟出家門。

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蔡允潔坦言對老公Fraser不太了解，「他是一個悶葫蘆，什麼話都不講，但他應該很討厭我常把離婚2個字掛嘴邊。」在場來賓原以為2人閃婚應該還在蜜月期，但蔡允潔坦言：「因為我是一個沒有EQ的人，我只要遇到我無法解決的事情就會跟他講『不然就離婚』，我知道這樣是不對的，也會冷靜的時候跟他講對不起，可是情緒一上來我就忍不住。」Fraser被問到怎麼解決衝突：「我的方式是等她氣消，可是她1、2天都不會消。」

▲蔡允潔與老公將迎來第一胎。（圖／翻攝自蔡允潔臉書）
▲蔡允潔（左）坦言對老公Fraser（右）不太了解。（圖／蔡允潔臉書）
但蔡允潔也提到Fraser在求婚時出差錯，害得2人差點連婚都結不成，「這件事情的本身是美意，因為他媽媽拿戒指給他的時候說『這是爸爸送給我的第一個戒指』，但他完全沒把這句話加進來，所以我非常生氣跟他說，『我沒有要幾克拉的鑽戒，我只要一個屬於我自己的東西』，也覺得我們沒有那麼廉價，你沒有必要去借戒指，求完婚還要還給你，但因為他不知道事情的嚴重性，我們全家已經都翻臉，所以他還沒講完，我們就把他趕出去了。」Fraser則說：「求婚的時候我跟家人借戒指，想說之後再補，後來他媽媽發現就好生氣，我一個禮拜沒有見到她（蔡允潔）。」

戴偉智說蘿莉塔很討厭他裝可愛，「因為她的個性比較強勢，所以我三不五時要跟她撒嬌求生存。」蘿莉塔解釋：「因為他很喜歡摸來摸去，可是我就很討厭人家碰我，因為我很怕癢，所以他一碰我就很反感。」這讓在場來賓不禁好奇2人的「恩愛」次數，蘿莉塔說：「主要是我們沒有住在一起，但他好像沒有很喜歡這件事，我記得有陣子比較忙都沒碰到面，想說終於有空可以去找他，應該會做些什麼吧？我還自己去洗澡，洗完出來他已經睡了，還搖不醒，所以我們實際算起來1個月大概1次。」戴偉智一聽急忙澄清：「可能我真的太累了，而且蘿莉塔很漂亮，我沒有理由去閃這件事。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每週一至週五晚間10點《小明星大跟班》。

▲戴偉智（左）說蘿莉塔（右）很討厭他裝可愛。（圖／中天提供）    
▲戴偉智（右）說蘿莉塔（左）很討厭他裝可愛。（圖／中天提供）    

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