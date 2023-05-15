捍衛台灣民主！蔡英文再度受邀哥本哈根民主峰會

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這次第6屆哥本哈根民主高峰會，將有來自全球80多個國家／地區的領導人與活動家一起與會，大咖雲集，包括力守烏克蘭對抗俄羅斯入侵的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），還有剛上任的捷克總統帕維爾（Petr Pavel），以及16日將訪問台灣並發表演說的英國前首相特拉斯（Liz Truss），與去年曾勇敢踏上台灣土地訪問的美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。另外，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）、北大西洋公約組織秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）、白羅斯異議領袖季哈諾夫斯卡亞（Svetlana Tikhanouskaya）等人也將出席。
主辦單位表示，去年全球自由與專制的鬥爭愈演愈烈，在歐洲，一個擁有核武器的獨裁政權（俄羅斯），對一個較小的民主鄰國（烏克蘭）發動了全面入侵；而在亞洲，中國加大對台灣民主的挑釁，另外在世界各地，專制領導人繼續鎮壓為了追求民主的異議人士，讓民主國家開始反擊，不但向烏克蘭提供大量軍事援助，各國的政界領袖也紛紛湧入台北，表達對台灣民主和和平與自由生活權利的支持。
此次，蔡英文將以《全球捍衛台灣民主》為題，呼籲全球齊心協力對抗獨裁政權。
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