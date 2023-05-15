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捍衛台灣民主！蔡英文再度受邀哥本哈根民主峰會

▲ 捍衛台灣民主！蔡英文再度受邀哥本哈根民主峰會（圖／新頭殼）
▲ 捍衛台灣民主！蔡英文再度受邀哥本哈根民主峰會（圖／新頭殼）

Newtalk新聞

「台灣每天都在提醒我們，自由與民主是值得捍衛的」！哥本哈根民主高峰會（Copenhagen Democracy Summit 2023）宣布，再次邀請我國總統蔡英文出席會議，雖然民主聯盟基金會主席、丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Løkke Rasmussen）今年年初親自訪台，面邀蔡英文親自出席，不過官網最終仍標註「視訊」。

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民主聯盟基金會在官方推特上，發布將邀蔡總統15日參加峰會的消息，並說明峰會將討論保衛台灣的民主，強調看著台灣捍衛民主自由、極力擺脫獨裁政治的同時，世人不能只是旁觀者。

這次第6屆哥本哈根民主高峰會，將有來自全球80多個國家／地區的領導人與活動家一起與會，大咖雲集，包括力守烏克蘭對抗俄羅斯入侵的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky），還有剛上任的捷克總統帕維爾（Petr Pavel），以及16日將訪問台灣並發表演說的英國前首相特拉斯（Liz Truss），與去年曾勇敢踏上台灣土地訪問的美國前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）。另外，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）、北大西洋公約組織秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）、白羅斯異議領袖季哈諾夫斯卡亞（Svetlana Tikhanouskaya）等人也將出席。

主辦單位表示，去年全球自由與專制的鬥爭愈演愈烈，在歐洲，一個擁有核武器的獨裁政權（俄羅斯），對一個較小的民主鄰國（烏克蘭）發動了全面入侵；而在亞洲，中國加大對台灣民主的挑釁，另外在世界各地，專制領導人繼續鎮壓為了追求民主的異議人士，讓民主國家開始反擊，不但向烏克蘭提供大量軍事援助，各國的政界領袖也紛紛湧入台北，表達對台灣民主和和平與自由生活權利的支持。

此次，蔡英文將以《全球捍衛台灣民主》為題，呼籲全球齊心協力對抗獨裁政權。

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第6屆哥本哈根民主高峰會，將有來自全球80多個國家／地區的領導人與活動家一起與會，大咖雲集。 圖：翻攝自民主聯盟基金會官網
第6屆哥本哈根民主高峰會，將有來自全球80多個國家／地區的領導人與活動家一起與會，大咖雲集。 圖：翻攝自民主聯盟基金會官網

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