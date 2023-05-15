「週休三日」成國際趨勢？歐美國家相繼實驗　知名日企早已導入

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英國先前也在去年下半年舉行全球目前規模最大「週休3日」實驗。這項實驗由非營利機構4 Day Week Global主導，與智庫Autonomy、牛津與劍橋大學等研究人員合作，並找來銀行、速食餐廳、行銷公司等，共有61家英國企業、2900名員工參加。最終實驗結果也十分成功，員工不僅維持了原本的薪資、提高了生活水平，而企業的生產力也沒有因此下降，企業平均營收年增35%，其中71%的員工認為倦怠感降低。92％參與試驗的企業將延長計畫，其中有18間公司永久採用。
除了冰島、英國之外，近年來，西班牙、德國、比利時、瑞典以及愛爾蘭、美國和加拿大等國家都有企業開始試行「週休三日」的實驗。就連亞洲國家日本，也有企業推行週休三日制度。
日本知名企業松下電器在去年10月推行全新工制，部分員工可選擇每星期休三天或四天，讓員工有更多時間從事副業、投入社會福利當義工，並鼓勵終身學習。另外，日本人事院也建議日本政府推動公務員週休三日，因為高工時、高壓的工作環境，使得政府機關流動率升高，因此認為讓員工充分休息，將能成為解決之道。
松下電器曾被媒體推崇為「日本勞動改革急先鋒」，當時松下電器創辦人松下幸之助在1960年率先提出週休二日的概念，卻花了5年的溝通、調整組織架構，才成功推動。顯示出儘管目前在台灣已經通過連署，但想要實行週休三日，勢必得經過不斷的溝通調整。