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「週休三日」成國際趨勢？歐美國家相繼實驗　知名日企早已導入

▲週休三日計畫在國際企業中陸續試行。（示意圖／pixabay）
▲週休三日計畫在國際企業中陸續試行。（示意圖／pixabay）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日前有台灣民眾在公共政策網路參與平台上發起連署，「讓台灣成為亞洲第一個週休三日的國家」，截止時已有5736人附議，達到連署門檻。不過「週休三日」早已是國際熱議的話題，在台灣之前，包括冰島、英國等多個歐美國家相繼推行「週休三日」制度；在亞洲國家，日本知名企業松下電器（Panasonic）也在去年宣布導入週休三日。

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冰島從2015年至2019年期間就領先歐洲，實驗工時縮短的可能性。當時有2500人參與，工時從原本的每週40小時縮短至35至36小時。而最終實驗結果取得「壓倒性的成功」，不僅證明週休三日讓員工的精神、壓力獲得釋放，且生產力幾乎沒有下降。這項實驗也給了冰島政府信心，目前冰島有90%的工作人口每周工作時間幾乎都低於40小時，並連帶影響其他北歐國家，開始跟進類似的實驗或推行相關制度。

英國先前也在去年下半年舉行全球目前規模最大「週休3日」實驗。這項實驗由非營利機構4 Day Week Global主導，與智庫Autonomy、牛津與劍橋大學等研究人員合作，並找來銀行、速食餐廳、行銷公司等，共有61家英國企業、2900名員工參加。最終實驗結果也十分成功，員工不僅維持了原本的薪資、提高了生活水平，而企業的生產力也沒有因此下降，企業平均營收年增35%，其中71%的員工認為倦怠感降低。92％參與試驗的企業將延長計畫，其中有18間公司永久採用。

除了冰島、英國之外，近年來，西班牙、德國、比利時、瑞典以及愛爾蘭、美國和加拿大等國家都有企業開始試行「週休三日」的實驗。就連亞洲國家日本，也有企業推行週休三日制度。

日本知名企業松下電器在去年10月推行全新工制，部分員工可選擇每星期休三天或四天，讓員工有更多時間從事副業、投入社會福利當義工，並鼓勵終身學習。另外，日本人事院也建議日本政府推動公務員週休三日，因為高工時、高壓的工作環境，使得政府機關流動率升高，因此認為讓員工充分休息，將能成為解決之道。

松下電器曾被媒體推崇為「日本勞動改革急先鋒」，當時松下電器創辦人松下幸之助在1960年率先提出週休二日的概念，卻花了5年的溝通、調整組織架構，才成功推動。顯示出儘管目前在台灣已經通過連署，但想要實行週休三日，勢必得經過不斷的溝通調整。

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