韓國情侶命案！男被控打死女友裁定收押 律師不服提抗告
今年4月間，韓國情侶金姓男子、李姓女友，一同來台自由行，未料卻在回國前夕，李女突然在飯店房間內昏迷，送醫後宣告不治。經檢警相驗遺體，發現李女頭部有外傷，且手部有瘀青，疑似遭鈍器擊打，認定金男涉有重嫌，本月4日二度聲押後獲准。而金男的委任律師認為，目前並無直接證據證明金男有涉案，已對高雄高分院提出抗告，而高分院認為高雄地院羈押理由無違誤，今中午裁定駁回抗告。
記者林盈君／綜合報導
回顧案情，現年32歲的金男與31歲的李女為情侶，2人自上月來台自由行，原定於上月25日返國，不料24日下午，李女卻在飯店房內昏迷不醒，救護人員趕抵時已無生命跡象，送醫宣告不治。檢警介入偵辦後，經相驗遺體，發現李女有顱內出血，且左側腦髓凹陷，手部也有瘀青，與金男所述李女「不慎摔倒」情況不符，懷疑金男涉有重嫌，依殺人罪聲押，後法院裁定10萬交保、限制出境。
檢調深入追查，發現金男曾對李女有過施暴紀錄，並根據親友之說法，懷疑2人之間感情生變，並依據現場查扣的高梁酒瓶，對比李女頭部鈍器傷，不排除金男使用酒瓶重擊其頭部致死，因此於本月4日依殺人罪二度聲押獲准。而金男的委任律師表示，目前並無直接證據證明金男涉案，且金男已受境管，交保已足以使案件繼續偵查，並對此提出抗告。
※【NOWnews 今日新聞
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