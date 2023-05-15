炎亞綸談「長大滋味」　不再因他人三言兩語否定自己

在演藝圈影、視、歌三棲的炎亞綸，近來擔任知名堅果品牌的品味總監，談到如何定義長大？炎亞綸認為，長大是懂得自己的好，而不再因為他人的三言兩語否定自己，同時以「積極」、「開心」跟「享受」3個形容詞來描述現在的自己，自認現階段是「I’m Good」，是目前最舒適的狀態。
記者侯家瑜/綜合報導
炎亞綸指出，長大是一種心理狀態，而不是年齡，「自己能對遭遇到的事有更高層次的想法、智慧去解決，如何與不順遂相處，是否有轉換情緒的能力？如果能有的話，我覺得是相對成熟的事情。」炎亞綸舉例因疫情而挫折時，正巧有機會好好檢視自我生活狀態，「比方開始控管收入，對生活掌握更透徹，回到正常生活之後，就能更有效管理自己的理財方式。」又或者因疫情沒有工作，「這時把自己身體照顧得更好、去健身，也是一種透過不順遂的歷程，去提升自己的例子，懂得愛自己，才是長大。」
從偶像團體身分走紅，出道至今已邁入18年的炎亞綸，近年來不管在螢光幕前或社群網站上都展現真實自我，真性情不但大受歡迎，演藝成績也相當亮眼，跨領域出擊便奪下金鐘綜藝節目主持人獎，去年主演的邪教影集《我願意》更是備受好評，人氣無法擋的他，已成為各家廠商的代言寵兒。
炎亞綸自認是「多層次」的人，「每個人都不只有一個面向去欣賞。」並進一步解釋，除了自己在娛樂圈涉略的領域都不太一樣外，同時在面對不順遂生活時，也培養出很多興趣，讓他在理解朋友百行百業的經歷時，了解到更多面向、不同的人生，讓生活層次更加豐富。