中職／富邦羅力復活！下週六以「球員身分」先發 本土洋將第一人
▲中職富邦悍將隊「L39end主題日」在5月27日(六)、28日(日)登場，羅力將以球員身份擔任先發投手，成為本土洋將第一人。（圖／富邦提供）
記者吳政紘/綜合報導
｜ 2023-05-15 11:29:42 2023-05-15 12:03:13
迎接傳奇重回台灣，中華職棒富邦悍將隊「L39end:The One and Only」主題日將在下週六、日登場（5/27、5/28）登場。富邦悍將傳奇球星羅力（Mike Loree）將回到新莊棒球場與悍將家人見面，其中下週六（5/27)羅力將再次以球員身份的方式登錄一軍，並擔任該場賽事的先發投手，成為中職「本土洋將第一人」！當天進場的熱區球迷朋友將可獲得「榮耀紀念組」，包括觀賽證書、證書夾、紀念票，一同為這歷史性一刻留下永恆的紀念。
羅力自2013年以外籍球員的身份來台效力，在去年季中累積達9年的一軍年資，成為中華職棒史上首位取得不受限外國籍球員註冊、登錄及同時上場人數登錄資格的球員，不過也在去年季中閃電宣佈引退，令許多球迷都相當惋惜。引退後羅力轉任富邦悍將國際球探一職，為悍將尋覓合適的洋將來台效力，並推出自傳《完美落幕：十年一見的傳奇，羅力的棒球之路》。今年羅力將在五月下旬再次回到台灣，帶著個人自傳與台灣的球迷朋友再次相見。
「L39end:The One and Only」主題日將在5月27日、28日登場，27日羅力將以球員身份登錄，以先發投手的角色重新站上熟悉的新莊棒球場投手丘，屆時羅力將完成1打席的投球，成為中職首位洋將以本土球員登錄出賽，在中職寫下史上第一人的紀錄，邀請悍將家人共同進場見證這歷史時刻。
27日賽事將使用羅力專屬特殊紀念球進行比賽，同時進場的熱區球迷可獲得「榮耀紀念組」，包括觀賽證書、證書夾、紀念票，28日則可獲得「Mike Loree應援旗」，出示內野熱區有價票券即可領取一份，贈品領取後恕不更換，27、28日的內野球迷同時可獲得羅力最愛的UFC椰子水一份，數量有限，發完為止。
主題日期間將在二樓場外平台設置「THE GLORY OF LEGEND」光榮歷程展示區，展示羅力在中華職棒期間的各式實戰用品、紀念獎座及榮耀篇章等，讓悍將家人能重溫傳奇創下的每個經典時刻，同時設有打卡拍照區，讓悍將家人拍照打卡、留下美好紀念，更多活動詳情，可上富邦悍將官方粉絲團查詢。