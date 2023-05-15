傳今晚有望見朱立倫、侯友宜 郭台銘低調回：誰說的？
鴻海創辦人郭台銘爭取國民黨2024總統提名，並於今（14）日上午在苗栗縣長鍾東錦、前縣長徐耀昌等人陪同下，一同前往苗栗縣玉清宮參拜。外傳國民黨主席朱立倫今晚間將邀郭台銘會面，新北市長侯友宜也可能出席。不過，郭台銘稍早受訪僅回「誰說的？」，並未多做回應。
記者翁子竣／台北報導
隨國民黨總統徵召時間步步進逼，國民黨出現挺郭派、挺侯派角力，而郭台銘也動作頻頻極力爭取黨內支持。郭台銘今上午約11點，與鍾東錦、徐耀昌及縣議長李文斌、副議長張淑芬、⼯商策進會總幹事陳怡樺等人，一同前往玉清宮參拜。
在與鍾東錦、李文斌閉門會議後，郭台銘受訪時先被問到，國民黨17日徵召人選是否有信心？他直言，99.99%，就跟民眾黨主席柯文哲講的一樣。媒體追問，若出現0.01%可能，是否會支持侯友宜？郭強調，他再三講過，團結都不一定贏，更何況分裂，他們一定團結。
選在5月17日國民黨中常會前，外傳朱立倫、郭台銘與侯友宜今晚有望會面。然而，郭台銘則態度低調僅回，「誰說的？」此外，談及要跟韓粉、侯粉喊話？郭則稱，「我是對中華民國粉喊話。」
郭台銘也提到，縣長、議長還有苗栗鄉親，大家都很熱情他很感動，縣長跟議長也跟他談了很多，了解地方上真的有些問題，沒有和平就沒有繁榮、沒有繁榮就沒有發展、沒有青年就沒有預算，這都是一連貫的，只要他能夠代表國民黨出來選，一定堅持給台灣一個不一樣的未來。