一蘭拉麵不再全年24小時！人力有限要公休 眾酸：還敢推週休三日
一蘭拉麵不再全年24小時營業了！一蘭拉麵在粉專宣布調整營業時間，因店舖人力有限，週一至週四中間將關店休息5小時，週五至週日及連假期間則維持24小時營業。
記者徐銘穗/綜合報導
一蘭拉麵在臉書宣布，從明（16）天起台灣台北本店及別館調整營業時間，不再天天24小時營業，週一至週四凌晨5時到早上10時是店舖公休時段，最後點餐時間是閉店前30分鐘，不過週五至週日及連假期間則仍維持24小時營業。至於台中朝富店則是自2021年11月開幕至今，都不是24小時營業，公告的營業時間是上午10時至凌晨1點。
貼文一出引發網友討論，紛紛留言「一大早休息五個小時合理」、「看來人力不足的問題哪裡都有」、「經濟沒起飛？早餐要吃一蘭」；也有人嘆可惜，「沒有24小時了」、「這樣政府還敢推周休三日笑死人」、「那台中加盟店呢？」
一蘭拉麵今年成立30年，目前在台有三家店，分別是台北信義區的本店、本店別館及台中西屯區朝富店，在台將邁入第6年，但排隊人潮仍不減，同時，一蘭也在今年4月宣布調薪，新進員工、在職員工都從5月1日勞動節起調薪6%到8%，今再宣布縮短營業時間。
一蘭拉麵總部位於日本福岡市，該連鎖店由矢野龍渡於1993年創立，至今已在日本及其他國家擁有眾多分店，湯頭以豚骨長時間熬煮，味道鮮美，加上叉燒肉、海苔、芝麻和蔥等特色配料，是享譽盛名的拉麵美食，深受許多饕客歡迎。