陳玫娟關懷社區長輩 攜手救國團母親節贈花33年不間斷
高雄市左楠區立委參選人、高雄市議員陳玫娟與左營救國團共同舉辦母親節贈花活動長達33年未間斷，陳玫娟今年不僅選在蓮池潭畔贈送民及附近商家康乃馨，共同慶祝佳節。更與救國團團員們一起前往養護中心關懷長輩及贈花，傳遞關懷與溫情。陳玫娟表示，不論每年母親節活動再多再忙，她都會親自參與這項有意義的活動。
記者郭凱杰／高雄報導
今年母親節各地舉辦各式各樣的母親節活動，左營救國團會長廖毓桂表示，母親節贈花活動從民國79年就開始舉辦，是高雄市救國團所轄各區隊會最早辦理這項活動的單位，並且延續迄今33年，廖毓桂感慨的說，左營救國團財力、物力都相當匱乏，感謝陳玫娟長期挺身出面，協調協助各項活動，每年的母親節活動也特別贊助所需的康乃馨，讓活動得以順利進行。
陳玫娟表示，在左營舊部落長輩比例高，在少子化、高齡化的年代，子女需要工作，無法親自照顧年長長輩，需要養護中心的專業支援。但目前養護中心人員的流動率高，人力短缺，素質也良莠不齊，她期盼政府應提高照服員的福利及待遇，讓這些受過專業訓練的照服員願意留任，有效決解高齡化社會長輩照顧的問題，讓長輩能夠有尊嚴、有品質的老有所養、老有所終。