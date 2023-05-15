PLG／鋼鐵人沒有輸！林書豪感性發文：我永遠不會忘記這賽季
PLG高雄鋼鐵人隊昨（14）日在例行賽最終戰，輸給了福爾摩沙台新夢想家確定無緣晉級本季季後賽。鋼鐵人當家球星林書豪昨日比賽中，因被夢想家麥卡洛「擊頭」導致腦震盪，賽後林書豪被問到是否會續留球隊一事，他表示要和家庭討論後才能做出決定。而林書豪稍早前也在臉書貼文指出：「我們肯定沒失敗。感謝上帝，永遠不會忘記這賽季！」
記者吳政紘/綜合報導
在林書豪加入這支球隊之後，讓鋼鐵人脫胎換骨，從季中一度2勝17敗的糟糕戰績，成為一支有機會打進季後賽的強隊。昨賽後鋼鐵人也有分享會，不少球員都哭了，林書豪雖然也有輕微腦震盪狀況，還是真心感謝隊友跟球迷。
林書豪臉書貼文全文寫下：
LOVE to the best teammates, coaches, staff, and fans. Ty for everyone's wishes, I'll be back healthy soon.
We fought til the end, we hold our heads high, we absolutely did not fail! I'll never forget this season. All glory to God! From the bottom of my heart, thank you
很多愛给我最棒的隊友，教練團，球隊和球迷。我會很快恢復。我們從來沒放棄，抬頭挺胸，我們肯定沒失敗。感謝上帝，永遠不會忘記這賽季