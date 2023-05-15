五月天隔4年登北京鳥巢開唱！螢光棒賣爆4.2萬支 酒店預訂增9成
中國對疫情控管禁令逐漸放寬，中國文旅局宣布2月16日開始恢復涉港澳台營業性演出的受理和審批，從第2季開始中國即將進入演唱會高峰期，許多台灣藝人也跨海撈金，包含五月天、劉若英、任賢齊、伍佰等都預告將「登陸」開演唱會，其中五月天演唱會門票開賣後，更讓許多中國網友哀嚎搶不到票，在一位難求的狀態下，五月天演唱會期間周邊地區住房率比2019年同期增長了240倍，新款螢光棒周邊商品則是在多個平台月銷超過4.2萬件，銷售金額突破588萬元人民幣（約新台幣2612萬元）。
記者賴禹妡/綜合報導
五月天5月底開始將在北京鳥巢舉辦6場演唱會，這也是他們時隔4年重登鳥巢，門票開賣後，近30萬張票在5秒內全部售罄，6場都一位難求，不只搶票成為熱門話題，同時間「五月天演唱會附近酒店預訂增9成」也登上熱搜，另外沒搶到票的歌迷只能捶心肝買周邊商品支持，因此「五月天演唱會螢光棒賣了近600萬元（約新台幣2665萬元）」也登上了熱搜。
根據中國演出行業協會「全國演出票務訊息採集與服務平台數據」顯示，今年第1季全國營業性演出（不含娛樂場所演出）場次就有6.89萬場，比去年增加了95.42%，演出票房收入則是49.80億人民幣（約新台幣221.2億），比去年增加了110.99%，而演唱會及音樂節在第1季售出票量又超過110萬張，為票房收入最高的演出類型，因此也順勢帶動周邊地區的旅遊業發展，根據飛豬平台數據指出，五一長假期間只要有演唱會、音樂節的周邊地區酒店訂房量年增率暴增20倍，數字相當驚人。