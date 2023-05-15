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桃園大規模停水39小時　張善政視察施工盼降低停水頻率

▲張善政今天視察施工現場時表示，這是長痛不如短痛的作法，希望台水透過這次的維修，讓未來無預警及突發性的停水事件降到最低。（圖／記者李春台攝，2023.05.15）
▲張善政今天視察施工現場時表示，這是長痛不如短痛的作法，希望台水透過這次的維修，讓未來無預警及突發性的停水事件降到最低。（圖／記者李春台攝，2023.05.15）

記者李春台／桃園報導

配合台灣自水公司第二區管理處辦理桃園龍潭三坑抽水站等工程施工，桃園市今（15）日0時起停水39小時，受影響戶數約39萬戶。桃園市長張善政今早前往工地現場視察工程進度時表示，這是長痛不如短痛的作法，希望台水透過這次的維修，讓未來無預警及突發性的停水事件降到最低。

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張善政指出，目前抽水站的工程進度符合預期，有些附屬工程甚至進度超前，市府這兩天也會持續關心工程進度。


張善政表示，因應停水，台水公司與市府已經準備相當充裕數量的供水站，台水另也準備水車，停水期間造成民眾不便，感謝市民體諒，希望這些供水站、水車能夠讓大家的不便降到最低，待工程完工後，盼將來的供水品質能夠更穩定。


台水公司董事長胡南澤說明，這次桃園地區停水最長的時間有39小時，主要三坑抽水站等5合1工程施工工程順利，希望能如期在明天下午完成，甚至有些地方還可以提錢恢復供水。目前台水在全市設置70處供水站已加水完成，感謝市府也另外設置200多處非飲用供水站，台水跟市政府會密切配合，希望將民眾的不便降低到最低。


市府經發局發布新聞稿表示，為減少市民不便，市府與台水公司合作，設置台水公司70處飲用水供水站、市府234處非飲用水供水站及開放水井32口，提供民眾就近取水，各供水站及水井開放時間為15日上午8時至晚間9時，以及16日上午8時至下午4時，各供水站地點及最新停水資訊可至經發局「5/15-5/16停水專區」(https://edb.tycg.gov.tw/index.jsp)查詢。

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