桃園大規模停水39小時　張善政視察施工盼降低停水頻率

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張善政指出，目前抽水站的工程進度符合預期，有些附屬工程甚至進度超前，市府這兩天也會持續關心工程進度。
張善政表示，因應停水，台水公司與市府已經準備相當充裕數量的供水站，台水另也準備水車，停水期間造成民眾不便，感謝市民體諒，希望這些供水站、水車能夠讓大家的不便降到最低，待工程完工後，盼將來的供水品質能夠更穩定。
台水公司董事長胡南澤說明，這次桃園地區停水最長的時間有39小時，主要三坑抽水站等5合1工程施工工程順利，希望能如期在明天下午完成，甚至有些地方還可以提錢恢復供水。目前台水在全市設置70處供水站已加水完成，感謝市府也另外設置200多處非飲用供水站，台水跟市政府會密切配合，希望將民眾的不便降低到最低。
市府經發局發布新聞稿表示，為減少市民不便，市府與台水公司合作，設置台水公司70處飲用水供水站、市府234處非飲用水供水站及開放水井32口，提供民眾就近取水，各供水站及水井開放時間為15日上午8時至晚間9時，以及16日上午8時至下午4時，各供水站地點及最新停水資訊可至經發局「5/15-5/16停水專區」(https://edb.tycg.gov.tw/index.jsp)查詢。
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