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高雄洲際酒店開新餐廳！抽100位民眾免費先吃　再送總統套房住宿

▲高雄洲際酒店將開新餐廳，今於臉書發起活動，邀集100名民眾免費試吃，還有機會抽中總統套房。（圖／高雄洲際酒店提供）
▲高雄洲際酒店將開新餐廳，今於臉書發起活動，邀集100名民眾免費試吃，還有機會抽中總統套房。（圖／高雄洲際酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

高雄洲際酒店全新南洋風「好客」餐廳將於6月2日正式開幕，以新加坡知名美食中心Hawker Center為名，酒店今（15）日於粉專發佈「好客」首波線上活動，招募民眾參加百位美食「星」探活動，獲選者將受邀6月1日免費入場開幕暖身派對，品賞海南雞飯等星馬料理，暢享虎牌冰釀啤酒、「好客」虎啤冰釀特調等。現場還可參加抽獎，有機會贏得新加坡洲際酒店住宿券、高雄洲際酒店總統套房住宿等。

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全台唯一的洲際酒店於前年開幕，從開幕到周年慶，洲際共舉辦過兩次「星級密探召集令」，即是在官方臉書舉辦活動選出百位民眾免費體驗洲際酒店一泊二食，含早餐與餐酒晚宴。此次酒店內的新餐廳「好客」將開幕，酒店又將仿照此模式，邀集民眾免費搶先品嘗新餐廳菜色。

▲高雄洲際酒店將有全新南洋風「好客」餐廳，預計於6月2日正式開幕。（圖／洲際酒店提供）
▲高雄洲際酒店將有全新南洋風「好客」餐廳，預計於6月2日正式開幕。（圖／洲際酒店提供）
「好客」餐廳由曾效力於新加坡富麗敦酒店、杜拜朱美拉棕櫚島華爾道夫酒店等國際連鎖品牌酒店的馬來西亞籍主廚黃偉飛(Kelvin Wong)領軍，將新加坡料理精髓引入高雄，精選洲際永續農場作物及本地食材，設計符合高雄氣候及飲食習慣，運用精彩的草本和辛香料組合，賦予料理濃烈口感和芬芳香氣，重現南洋風味街頭美饌。

針對新餐廳開幕，高雄洲際酒店今(15)日於臉書官方粉專發佈「好客」餐廳首波線上活動，招募50組、共100位美食「星」探，民眾只要即日起至5月26日依活動貼文公佈執行，於文章下方留言並「@兩位好友」且公開分享該則貼文，最後再於該貼文上申請活動表單填寫完整資訊，即可參加活動。

獲選的民眾即可於6月1日晚間免費入場「好客」餐廳開幕暖身派對，並搶先試吃星洲麥片蝦、海南雞飯、沙嗲烤串等道地星馬料理，暢享虎牌冰釀啤酒、「好客」專屬虎牌冰釀特調「洲際檬虎」、恐龍可可飲等消暑飲品，投票評審人氣料理「星」級排行榜。美食星探招募活動預計5月27日公佈獲選得主，百位美食星探還能於派對現場參加抽獎，贏得新加坡洲際酒店住宿券、高雄洲際酒店總統套房住宿等獎項。

▲獲選為美食「星」探的民眾，將可免費且搶先嘗到海南雞飯等菜色，派對當晚還將抽獎，有機會獲得總統套房住宿。（圖／洲際酒店提供）
▲獲選為美食「星」探的民眾，將可免費且搶先嘗到海南雞飯等菜色，派對當晚還將抽獎，有機會獲得總統套房住宿。（圖／洲際酒店提供）
另一家義大天悅飯店則主打「歡慶5月天  天天520」住房專案，每日限量10間，即日起至6月30日止，除端午連假不適用外，皆享優惠價2080元入住溫馨家庭房，四人同行等於每人只需520元，此專案限4人成行，週六另需加價1000元。此外，對照身分證字號有「5、2、0」三碼數字，再送百匯自助餐買1送1。

▲義大天悅飯店即日起至6月30日止，主打「歡慶5月天‧天天520」住房專案，4人入住每人只要520元，對中身分證三碼還能吃飯買一送一。（圖／義大天悅提供）
▲義大天悅飯店推出520住房方案，4人入住每人最低520元。（圖／業者提供）

獨／洲際酒店找人免費吃新餐廳！100位名額還能「抽獎總統套房」

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