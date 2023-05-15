高雄洲際酒店開新餐廳！抽100位民眾免費先吃　再送總統套房住宿

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「好客」餐廳由曾效力於新加坡富麗敦酒店、杜拜朱美拉棕櫚島華爾道夫酒店等國際連鎖品牌酒店的馬來西亞籍主廚黃偉飛(Kelvin Wong)領軍，將新加坡料理精髓引入高雄，精選洲際永續農場作物及本地食材，設計符合高雄氣候及飲食習慣，運用精彩的草本和辛香料組合，賦予料理濃烈口感和芬芳香氣，重現南洋風味街頭美饌。
針對新餐廳開幕，高雄洲際酒店今(15)日於臉書官方粉專發佈「好客」餐廳首波線上活動，招募50組、共100位美食「星」探，民眾只要即日起至5月26日依活動貼文公佈執行，於文章下方留言並「@兩位好友」且公開分享該則貼文，最後再於該貼文上申請活動表單填寫完整資訊，即可參加活動。
獲選的民眾即可於6月1日晚間免費入場「好客」餐廳開幕暖身派對，並搶先試吃星洲麥片蝦、海南雞飯、沙嗲烤串等道地星馬料理，暢享虎牌冰釀啤酒、「好客」專屬虎牌冰釀特調「洲際檬虎」、恐龍可可飲等消暑飲品，投票評審人氣料理「星」級排行榜。美食星探招募活動預計5月27日公佈獲選得主，百位美食星探還能於派對現場參加抽獎，贏得新加坡洲際酒店住宿券、高雄洲際酒店總統套房住宿等獎項。
另一家義大天悅飯店則主打「歡慶5月天 天天520」住房專案，每日限量10間，即日起至6月30日止，除端午連假不適用外，皆享優惠價2080元入住溫馨家庭房，四人同行等於每人只需520元，此專案限4人成行，週六另需加價1000元。此外，對照身分證字號有「5、2、0」三碼數字，再送百匯自助餐買1送1。