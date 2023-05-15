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民眾提案「週休3日」通過　勞動部：涉及軍公教、跨部會討論

▲網友提案「週休3日」通過，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今（15）日回應，涉及軍公教及校園休假等，將跨部會討論。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.01）
▲網友提案「週休3日」通過，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今（15）日回應，涉及軍公教及校園休假等，將跨部會討論。（圖／記者李琦瑋攝，2023.03.01）

記者李琦瑋／台北報導

民眾在公共政策網路參與平台提案「讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家」、「修改勞基法第30條，降低每週工時」，2案獲逾5000人連署，規定政府分別要在6月26日、7月2日前回應。勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今（15）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，週休3日涉及勞動部、經濟部，還牽涉軍公教人員，涉及教育部、行政院人事總處等，將邀集跨部會討論後，予以回應。

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民眾提案指出，「BLUE MONDAY」是絕大多數上班族的夢魘，該如何提升上班意願，歐美有部分企業投入實驗「週休3日」，台灣民眾認為應該縮短每天工時、減少加班。但根據英國上個月公布的實驗結果，總計有61間企業2900多名員工參與，實驗期間與往年同期相比，公司的平均收益增加3成5；員工的離職率，也減少5成7，而參與的公司有高達9成2，願意繼續實施週休3日。因此請大家參加連署，讓台灣成為亞洲第一個週休3日的國家。

提案民眾認為，週休3日能減少員工離職率、增加陪兒女的時間、提升工作效率。

對此，黃維琛指出，依照提案處理SOP，在正式回應前，得和提案人討論、確定主題，再評估是否涉及其他單位，一起討論後，在規定時間內給予回覆，若提案複雜，必要時可延長回復時間。

黃維琛說，提案人希望全國都可以週休3日，牽涉層面廣，除勞動部，也影響經濟運作層面，得與經濟部討論；全國都可以週休3日，影響的不只勞工，還包含軍公教及校園休假，涉及行政院人事總處、銓敘部、國防部、教育部等，已向國發會反映，須邀集多個相關部會共同討論，再給予回應。

另外，「修改勞動基準法第30條，將每週工時降低」提案指出，現行勞動基準法規定勞工正常工作時間，每日不得超過8小時，每週不得超過40小時，應改為每日不得超過6至7小時，每週不得超過30至35小時，或是將勞工工作後，至少應有休息時間也計入工時。

黃維琛說，大多數國家法定每週工時為40小時，少部分達44、48小時，台灣符合主流規定，國外低於40小時的規定，多屬勞資雙方協議、團體協商調整，或是試辦計畫，目前沒有看到哪個國家用法律作強制性規定，像英國降工時、週休3日等等，都是NGO找事業單位，自願試行，屬自發性的實驗性質；我國勞基法適用各行各業，縮短工時後如製造業等3班輪行業運作上恐出現問題，因此會再與相關部會、工商團體及勞工團體討論後，做出正式回應。

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